Chiny rzucają wyzwanie Boeingowi i Airbusowi

Chiński samolot pasażerski COMAC C919 coraz bliżej wejścia na rynek. Choć pod względem parametrów jeszcze nie dorównuje takim rywalom, jak Boeing czy Airbus, to może stać się dla nich poważnym zagrożeniem - szczególnie na rynku azjatyckim.

Po 11 latach prac państwowego producenta Commercial Aircraft Corporation of China Ltd (COMAC) chiński samolot pasażerski C919 otrzymał certyfikat i niebawem będzie mógł konkurować z Airbusem i Boeingiem.

Odrzutowiec jest realizacją narodowych ambicji w dziedzinie nowych technologii.

Chiny wiążą z nowym samolotem ogromne nadzieje.

Program zbudowania wąskokadłubowego odrzutowca, który będzie rywalizować z globalnymi liderami, jak Airbus A320neo i Boeing 737 MAX zakończył się sukcesem. W piątek 30. września w obecności prezydenta Xi Jinpinga miała miejsce w Pekinie oficjalna ceremonia przyznania certyfikatu typu, który poświadcza spełnienie zestawu specyfikacji gwarantujących jego zdatność do lotu, a także umożliwia komercyjną eksploatację. Pierwsza sztuka trafi do krajowej linii China Eastern Airlines jeszcze przed końcem tego roku, a w ciągu kolejnych 20 lat Chiny mogą odebrać nawet około 5 tys. nowych samolotów.

Chiński odrzutowiec jeszcze w cieniu rywali, ale ambicje są wielkie

COMAC C919 jest dwusilnikowym odrzutowcem, zdolnym pomieścić od 150 do 200 pasażerów oraz zasięgu od 4 do 5,5 tys. kilometrów. Nie dorównuje jeszcze swoim rywalom, którzy przy porównywalnej lub większej pojemności mogą przelecieć do 6,5 tys. kilometrów.

Samolot będzie napędzany silnikiem CFM International LEAP-1C, a więc takim samym jak wykorzystywany przez konkurentów. Chiny mają nadzieję, że ostatecznie będą używać rodzimych silników. Z tego powodu rozwijają AECC CJ-1000A, turboodrzutowy silnik, będący elementem krajowego planu rozwoju na lata 2021-2025 r. Cena pierwszych sprzedanych sztuk C919, wbrew optymistycznym przewidywaniom analityków, wyniosła 92 mln dolarów, co czyni ją niewiele niższą od cen jej rywali.

Trudne narodziny narodowej dumy Chin. Odrzutowiec z problemami

Chiński odrzutowiec napotkał po drodze wiele problemów, które poskutkowały znacznymi opóźnieniami. Prace projektowe rozpoczęły się w 2011 r., a pierwszy prototyp pojawił się 4 lata później. Choć w planach było wejście na rynek w 2020 r., to kwestie techniczne i regulacyjne zmusiły producenta do zmiany terminu.

Po pierwsze, ograniczenia wynikające z polityki Donalda Trumpa uniemożliwiły dostawy niektórych z amerykańskich komponentów, a te według raportu Center for Strategic & International Studies stanowią około 60 proc. części C919. W wyniku tego COMAC musi polegać na specjalnych licencjach od General Electric i Honeywall. Co więcej, w wyniku błędnych pomiarów siły wywieranej na silnik samolotu, musiał on zostać wzmocniony.

Made in China 2025, czyli Chiny samowystarczalne technologicznie

Jest to kolejny krok na drodze do realizacji projektu “Made in China 2025”, którego celem jest osiągnięcie samowystarczalności technologicznej. Na tym Chiny nie zamierzają poprzestać. Choć COMAC C919 budowany jest na terenie Państwa Środka, to wykorzystuje komponenty firm zachodnich, w tym do budowy awioniki oraz kokpitu. Ten ostatni został przeprojektowany tak, by odpowiadał amerykańskim standardom, co oznacza prace w kierunku podbicia nie tylko krajowego, ale również międzynarodowego rynku. Producent ma w planach do 2035 r. podbić jedną trzecią rynku chińskiego, a także jedną piątą globalnego, wartego obecnie 200 mld dolarów. Mimo wszystko pokonanie wpływów Boeinga i Airbusa, które mają swoje montownie również w Chinach, będzie stanowiło znaczące wyzwanie.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma

Poznajcie najbardziej nowoczesne firmy. Tak wyglądał finał konkursu The Best of Industry 4.0

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl