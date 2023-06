Chiny sprawdzą, czy samochody mogą latać. I to na prądzie

Do roku 2040 globalny rynek latających samochodów może osiągnąć wartość 1,5 bln dolarów. W Chinach ten nowy środek transportu ma funkcjonować znacznie wcześniej.

W sierpniu ubiegłego roku władze Chin opublikowały strategię wdrażania do eksploatacji latających samochodów.

Możliwość wykorzystania takich statków powietrznych do przewozu pasażerów ma zostać zbadana do 2025 r.

Chińscy producenci powietrznych taksówek są jednak bardzo optymistyczni i uważają, że już za dwa lub najpóźniej trzy lata będą mogli rozpocząć usługi komercyjne.

Ambitną wizję powietrznego transportu przedstawia Guo Liang, prezes Aerofugia, jednego ze startupów zajmującego się rozwojem latających samochodów. Jego zdaniem rewolucja w transporcie, jaką spowodują autonomiczne wielowirnikowce do przewozu osób i towarów, przekracza wszystko to, co oferuje powoli dokonujące się przechodzenie na pojazdy elektryczne.

Rozmawiając z dziennikarzami na majowej wystawie technologicznej w Makau stwierdził, że początkowo cena skorzystania z usług latającej taksówki, będzie wynosić między jedną trzecią a jedną piątą kosztu wynajęcia śmigłowca. Liczba klientów będzie więc ograniczona, ale z czasem będzie rosnąć wraz ze spadkiem kosztów. Guo porównał latające samochody do smartfonów - stopniowo mają stawać się coraz doskonalsze i bardziej dostępne.

Flota latających taksówek to nie wszystko. Potrzebne są regulacje

Aktualnie dostępna flota statków powietrznych, którą prezes Aerofugi uznaje za niewystarczającą, to niejedyne wyzwanie stojące przed nową branżą. Najistotniejszą kwestią jest wprowadzenie przepisów regulujących zupełnie nowe zagadnienie, jakim jest ruch licznych pojazdów poruszających się na niskim pułapie. Do tego mówimy o warunkach wielkiego miasta, gdzie niebo dzielone będzie z samolotami, śmigłowcami i dronami. Konieczne jest również stworzenie odpowiedniej infrastruktury lądowisk i obsługi technicznej. Są to główne zagadnienia uwzględnione w ubiegłorocznej strategii.

Pekin podchodzi do zagadnienia ostrożnie i w pierwszej fazie kładzie większy nacisk na wykorzystanie latających samochodów do przewozu ładunków, a nie pasażerów. Władze studzą więc zapał przedsiębiorców, którzy pierwotnie chcieli uruchomić usługi komercyjnych przewozów pasażerskich już w 2021 r. Tak się nie stało.

Wiosną 2020 r. eHang, jeden z potentatów w branży, otrzymał od Administracji Lotnictwa Cywilnego Chin (ALCC) zgodę na wykorzystanie bezzałogowców do transportu ładunków. W testach wykorzystano model eHang 216 o udźwigu 150 kg. Zakres testów był jednak początkowo ograniczony i obejmował jedynie loty "między gruntem a wzgórzami oraz między wybrzeżem a wyspami".

Wyniki pierwszych prób musiały być zadowalające, bowiem eHang twierdzi, że stworzył już infrastrukturę w 16 chińskich miastach i przeprowadził ponad 8,2 tys. lotów testowych. Firma jest jeszcze bardziej aktywna zagranicą, gdzie miała przeprowadzić przeszło 35 tys. lotów próbnych w 12 krajach. Nie były to jednak długie podróże. Przykładowo w trakcie testów w japońskim mieście Oita w ubiegłym roku, EH216-S z dwójką pasażerów na pokładzie przeleciał 400 m na pułapie 30 m. Był to pierwszy lot eHang w otwartym terenie poza terytorium Chin.

Co znamienne, chiński sektor latających samochodów jest zdominowany przez firmy prywatne. Nowy pojazdami wcześnie zainteresował się też potentat z branży pojazdów elektrycznych - Geely. W 2019 r. motoryzacyjny gigant nawiązał partnerstwo z niemieckim Volocopterem. Nie jest to odosobniony przypadek wśród producentów samochodów. Na podobny krok zdecydowała się chociażby japońska Toyota, która współpracuje z amerykańskim Joby Aviation.

Wiele przeszkód stoi przed kolejną rewolucją w transporcie

Zrozumiała ostrożność władz nie jest jedynym problemem dla chińskich twórców latających samochodów. Już teraz można przyjąć, że regulacje wprowadzane przez poszczególne państwa będą różnić się między sobą, przynajmniej w początkowym okresie. Odmienne przepisy mogą rzutować na proces certyfikacji i dopuszczania poszczególnych modeli na krajowe rynki.

Dyrektor finansowy eHang, Richard Liu, zachowuje jednak optymizm. W rozmowie z japońskim magazynem Nikkei stwierdził, że dopuszczenie konkretnego modelu latającego samolotu do eksploatacji w Chinach może ułatwić certyfikację w innych państwach, szczególnie Azji Południowo-Wschodniej, które określił jako otwarte na takie nowinki.

Na to wszystko nakłada się jednak jeszcze rywalizacja amerykańsko-chińska i wojna technologiczna. Nawet jeśli nie przyczyni się to do utrudnienia dostępu chińskim firmom do pewnych technologii, to może rzutować na możliwości ekspansji na zagranicznych rynkach. Tutaj zaś ambicje są niemałe.

1,5 biliona dolarów. Latające auta obiecującym sektorem

Jeszcze w r. 2020 bank Morgan Stanley oszacował, że do roku 2040 globalny rynek latających samochodów może osiągnąć wartość 1,5 bln dolarów. Liderem będą Stany Zjednoczone, których udział w tym rodzącym się segmencie może sięgnąć 27 proc., jednak tuż za nimi będą Chiny z udziałami rzędu 23 proc. Prognoza podkreśla przy tym, że istotnym źródłem dochodu w branży będą usługi logistyczne. Jest więc o co walczyć. eHang już w we wrześniu ubiegłego roku chwalił się zamówieniami w przedsprzedaży na 1200 swoich latających samochodów.

Chińskie firmy starają się działać globalnie, jednak największe nadzieje wiążą z najbliższymi rynkami. Oprócz samych Chin są to Japonia i kraje Azji Południowo-Wschodniej, szczególnie zaś Tajlandia, Malezja i Indonezja. Związane jest to z dużymi nadziejami na sukces w branży turystycznej. Podziwianie atrakcji turystycznych z powietrza pozwala spojrzeć na nie pod zupełnie nowym kątem, podziwiać miejsca obecnie trudno, lub wcale niedostępne, a przede wszystkim uniknąć tłumów.

Volocopter ogłosił w ubiegłym roku plan uruchomienia lotów nad jednymi z popularniejszych rejonów turystycznych Singapuru, Sentosą i Marina Bay. eHang nie chce pozostawać w tyle i spogląda w stronę niezwykle popularnego kierunku turystycznego, jakim jest indonezyjska wyspa Bali. Firma zorganizowała tam w ubiegłym roku demonstracyjny przelot.

Podobnie jak Guo Liang, także Richard Liu porównuje latające samochody ze śmigłowcami, chociaż inaczej rozkłada akcenty. Podkreśla on niższy koszt wynajęcia wielowirnikowca, ale zwraca uwagę na inne zalety maszyn takich jak EH216-S. Jego zdaniem już sam brak pilota pozwala na znaczne obniżenie kosztów. Kolejnym źródłem oszczędności ma być napęd elektryczny, wymagający mniejszych nakładów pracy przy przeglądach i konserwacji niż stosowane w śmigłowcach turbiny.

W ciągu kilku najbliższych lat na niebie pojawią się nowe pojazdy, przynajmniej w największych metropoliach. Jak szybko będzie postępować ekspansja nowego środku transportu i czy chińskim producentom uda się rozpocząć komercyjne usługi już w 2025 r.? Wydaje się, że największe znaczenie będą miały dwa czynniki. Pierwszym jest osiągnięcie zadowalających parametrów latających samochodów, ułatwiających certyfikację i dopuszczenie do eksploatacji. Drugim, być może najważniejszym, jest tempo prac prawodawców i ich podejście do tej technicznej nowinki.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl