Chorwacja otwiera długo wyczekiwany most do Dubrownika

Most jest strategicznym projektem dla kraju, ponieważ pozwala ominąć Bośnię i Hercegowinę podróżując w Chorwacji w stronę Dubrownika. Zaoszczędzi to czasu Chorwatom i tysiącom turystów, którzy dotychczas musieli przechodzić odprawę graniczną, by dostać się z jednej części kraju do drugiej.

Most ma 2,4 km i łączy półwysep Pelješac z lądem przez Adriatyk, dzięki czemu można swobodnie przejechać całą Chorwację bez przekraczania granicy z Bośnią i Hercegowiną w okolicach Neum, co dotychczas było konieczne, znacznie wydłużając podróż. Chorwaci i turyści musieli czekać w długich kolejkach, by dostać się z jednej do drugiej części kraju, dlatego, że Bośnia i Hercegowina ma niewielki pasek terytorium nad Adriatykiem, położony między jedną, a drugą częścią Chorwacji.



- Znaczenie mostu jest nie do przecenienia i nie tylko ze względów sentymentalnych, bo łączy wreszcie chorwackie terytorium, ale także ze względu na turystykę czy gospodarkę powiedział chorwacki minister transportu Oleg Butkovic.

W 2018 roku zdecydowano, że most zbuduje chińska firma. Było to pierwsze poważne zaangażowanie chińskiego podmiotu w projekt infrastrukturalny w Chorwacji.

Budowa mostu napotkała na sprzeciw ze strony Bośniaków, którzy argumentowali, że projekt będzie stanowić przeszkodę dla ich dostępu do morza i utrudni wielkim jednostkom morskim dotarcie do ich portu. W związku z tym Chorwacja zdecydowała się podnieść wysokość mostu do 55 metrów, chociaż zwiększyło to koszt projektu.

