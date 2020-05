Chwieją się potęgi. Wypożyczalnie samochodów przegrywają z pandemią

Wypożyczalnie samochodów przegrywają z pandemią... Dotyczy to zwłaszcza firm ukierunkowanych na obsługę ruchu turystycznego i biznesowego, powiązanego z lotnictwem. Ponadstuletnia wypożyczalnia Hertz nie wytrzymała długotrwałej utraty rynku i ogłosiła upadłość. Czy inne firmy też to czeka? Niekoniecznie. W niektórych segmentach liczą nawet na wzrost.

Na koniec marca firma oceniła swą płynność finansową na 1,6 mld dolarów, a wydatki w drugim kwartale roku - na 800 mln dolarów. Zyskała też od akcjonariuszy zgodę na zwiększenie zadłużenia.Dla części wypożyczalni pandemia jest jednak pewną szansą. Sixt, mimo generalnej redukcji floty, ma zamiast wstawić 1000 nowych aut do Niemiec. Według firmy szczególnie w aglomeracjach miejskich prywatni klienci uważają obecnie jazdę samochodem za bezpieczniejszą od komunikacji publicznej, co zwiększa zapotrzebowanie na wynajem kilkudniowy lub w dłuższym terminie.– W czasach koronawirusa wielu klientów ceni możliwość indywidualnego poruszania się. Odpowiadamy na tę potrzebę znacznym rozszerzeniem modeli wynajmu długoterminowego i subskrypcji samochodów – powiedział Erich Sixt, dyrektor zarządzający firmy. Sixt proponuje wynajem na dzień, tydzień lub rok.Sytuacja firm w dużej mierze zależy od tego, na jaki segment rynku postawiły. Duże wypożyczalnie, opierające się w dużej mierze na klientach, którzy odbierają samochody na lotniskach czy to przyjeżdżając na urlop, czy w sprawach służbowych mocno straciły przez blokadę ruchu lotniczego, trwającą znacznie dłużej niż inne ograniczenia w przemieszczaniu się.- Mamy sporo linii biznesowych i możemy przerzucać samochody między nimi. W wypożyczeniach związanych z turystyką popyt jest mniejszy, ale mamy dużo kontrahentów w segmencie biznesowym, a tu ruch wraca po tym, jak wznawiają działalność firmy. W segmencie rent a car sytuacja jest najtrudniejsza, ale i tam powoli powraca popyt - mówi Magda Hibner, dyrektor ds. wynajmu krótkoterminowego w Express Car Rental, firmy dysponującej flotą 12 tys. aut.Sposobem na ratowanie sytuacji jest także przerzucenie 500 pojazdów do wykorzystania przez znajdującą się w tej samej grupie firmę Traficar, która prowadzi typowy car-sharing.Podobnie postąpiła chyba firma Panek, która już w czasie pandemii wprowadziła samochody do nowych miast (jest ich obecnie już 150). Z drugiej strony to także duża firma, mogąca korzystać z wielu kanałów sprzedaży. Panek, prócz car-sharingu, świadczy usługi B2B i korzysta ze zleceń brokerskich (jak AVIS i Herz), ale też współpracuje ze wszystkimi największymi firmami ubezpieczeniowymi, dostarczając pojazdy zastępcze z OC i Assistance.Czytaj także: Kolejne miasta powyżej 100 tys. mieszkańców objęte usługą PANEK CarSharing Zdaniem Magdy Hibner z punktu widzenia odbiorcy car-sharing jest mniej bezpieczny od wynajmu długoterminowego, bo trudno dezynfekować samochód po każdym wypożyczeniu, ale znacznie bezpieczniejszy niż transport publiczny.Przez samochód jeżdżący w car-sharingu przewija się około 10 osób dziennie, a w komunikacji publicznej są ich setki. Wypożyczając samochód, można go wywietrzyć i samemu zdezynfekować dotykane powierzchnie, zwiększając poziom bezpieczeństwa. Mowa oczywiście o samochodzie „na minuty”, bo w wypadku normalnego ren a car samochody są (a przynajmniej powinny być) dezynfekowane po każdym zwrocie przez klienta.Większa liczba sposobów sprzedaży powoduje także, że firmy mogą przerzucać samochody między kanałami, a nie muszą się ich pozbywać, co - zdaniem Katarzyny Panek, rzeczniczki firmy Panek - w obecnym czasie niekoniecznie jest najlepszym rozwiązaniem w wypadku aut własnych, bo rynek na razie jest mniej chłonny i może być trudno uzyskać dobrą cenę.Katarzyna Panek uważa, że obecnie bardzo ważne jest utrzymanie cen na właściwym poziomie. - Jeśli ceny będą zaniżane, aby sztucznie wywołać popyt, a firmy będą sprzedać poniżej kosztów - odbije się to na sytuacji całej branży za jakiś czas. Wtedy zobaczymy, jak przedsiębiorstwa będą upadać i być może nie powiążemy tego z wirusem. Teraz najważniejsze pozostaje ustalanie cen, które pozwolą firmom utrzymać skład osobowy, ponieważ nie można dopuścić do wzrostu bezrobocia. To społecznie szkodliwe... Mam nadzieję, że obserwujemy już powolny wzrost gospodarczy i niebawem Polska wyjdzie z kryzysu, a recesja nie spowoduje większych wahań w najbliższej przyszłości – mówi Katarzyna Panek.Ogólnie: wycofane przez firmy wypożyczające samochody zamówienia na nowe samochody można będzie liczyć w tysiącach. Niepokojący sygnał dla branży motoryzacyjnej, bo zapowiada kolejne zmniejszenie samochodowego rynku... – To oznaka, że koronawirusowy kryzys dotarł do największych odbiorców – wskazuje Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.