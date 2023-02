Ciaśniej w powietrzu nad Europą. Będziemy latać nerwowo

- Zakładamy, że ruch lotniczy sięgnie około 90 proc. tego z 2019 roku. A przestrzeń powietrzna będzie dostępna na poziomie 80 proc. – przewiduje prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Piotr Samson.

Według Piotra Samsona „zapchanie się” nieba nad Europą to największe zagrożenie w 2023 roku.

Prezes ULC wymienia trzy powody. Największy problem to działania wojenne na wschodzie i ich skutki dla całej branży lotniczej w Europie.

Z szefem regulatora polskiego sektora lotnictwa cywilnego rozmawiamy także o tym, które z lotnisk w Polsce będą miały problem z obsługą podróżnych w tym roku i z czego to wynika.

Europejskie lotnictwo odrobiło kadrową lekcję z zeszłego roku. 2022 rok upłynął pod znakiem paraliżu największych lotnisk w Europie. Problemem był brak odpowiedniej liczby osób pracujących przy naziemnej obsłudze lotnisk oraz tych odpowiedzialnych za kontrolę bezpieczeństwa.

Brak odpowiedniej obsługi podróżnych w Paryżu, Amsterdamie czy Frankfurcie wpływał też na funkcjonowanie naszych portów. Dlatego cały sektor w Europie przed letnim szczytem sezonu zrobił dużo, by zapewnić odpowiednią liczbę rąk do pracy.

Zobacz rozmowę z Piotrem Samsonem, prezesem ULC. Do obejrzenia w naszym „Kanale gospodarczym”:

- Zrobiliśmy wstępną analizę jeśli chodzi o zasoby na polskich lotniskach. Obecnie nie przewidujemy wystąpienia kryzysowych sytuacji. Oczywiście może się okazać, że na niektórych lotniskach kolejki do kontroli bezpieczeństwa mogą być trochę dłuższe. Z naszej analizy wynika, że na 14 lotnisk cztery wskazały, że mogą wystąpić pewne ograniczenia jeśli chodzi o zasoby ludzkie – mówi w rozmowie z WNP.PL Piotr Samson, prezes ULC.

Szef urzędu przyznaje, że problem będzie odczuwalny na największym lotnisku – warszawskim Chopinie. Pozostałej trójki nie chce jednak wymieniać z nazwy.

Będzie problem z dostępnością przestrzeni powietrznej!

- Ruch lotniczy będzie już bardzo bliski poziomów z 2019 roku. Realnie jednak zmniejsza nam się - do 80 proc. - dostępna przestrzeń powietrzna z uwagi na konflikt na Ukrainie oraz przez zamknięcie przestrzeni powietrznej nad Białorusią. Tym samym będziemy mieli większy ruch na mniejszej przestrzeni – ostrzega Samson.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wymienia trzy czynniki, które mocno wpłyną na to, co dziać się będzie nad naszymi głowami w najbliższych miesiącach.

Pierwszy to zamknięcie najkrótszych korytarzy powietrznych do Azji przebiegających nad Białorusią i Rosją. Spora część lotów na linii północ-południe musi w związku z tym odbyć się nad terytorium m.in. Polski. Za to ruch zachód-wschód, czyli m.in. loty do Azji, odbywają się nad Austrią, Słowacją, Węgrami, a dalej Rumunią.

- Szczególnie w obszarze Austrii, Słowacji, Węgier będziemy mieć przecięcie się dużego ruchu z północy na południe oraz z zachodu w kierunku Azji. To spowoduje, że będzie trzeba wydłużyć odstępy między przelotami samolotów, a to może wpłynąć na to, że pewne rejsy będą opóźniane albo będą musiały lecieć dłuższą drogą – wyjaśnia prezes urzędu.

Druga sprawa to wysoce prawdopodobne strajki zachodnich kontrolerów ruchu lotniczego. Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej ostrzega, że trzeba spodziewać się kolejnej już akcji francuskich kontrolerów.

Ostatni czynnik to… myśliwce NATO.

- Ten element to wprowadzenie do eksploatacji coraz większej liczby samolotów wojskowych F-35, które dla potrzeb ćwiczeniowych potrzebują więcej przestrzeni powietrznej. Oznacza to, że operacje wojskowe, które były wykonywane w strefach zastrzeżonych, spowodują, że te strefy będą musiały się rozrastać kosztem przestrzeni dostępnej dla lotnictwa cywilnego – mówi Piotr Samson.

To nie embargo na ropę będzie największym paliwowym problemem lotnictwa

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego pytamy też o ewentualne problemy wynikające z embarga na rosyjską ropę i produkty ropopochodne. I choć Piotr Samson podkreśla, że te zagadnienia nie podlegają regulacjom ULC, to jednocześnie zwraca uwagę, że problem w kwestii paliw może pojawić się w zupełnie innym miejscu.

- W najbliższych latach musimy założyć – bo to wynika z unijnych regulacji - że do samolotów będą dostarczane biopaliwa i to w coraz większej ilości. Spodziewamy się, że takie paliwa będą produkowane w Polsce. Została już podpisana stosowna umowa pomiędzy Orlenem a PLL LOT. Myślę jednak, że te największe światowe koncerny paliwowe są w pełnej gotowości do tego, żeby wejść na nasz rynek. I to nie będzie już problem embarga, lecz kwestia tego, czy są producenci, którzy mają wymaganą technologie i są w stanie dostarczyć odpowiednią ilość biopaliwa – tłumaczy.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl