Ciech Cargo przygotowuje się na spadek przewozów węgla

Ciech Cargo zorganizowało pierwsze przewozy paliw płynnych, zlecone przez spółkę Olavion, działającą w branży transportu kolejowego i znajdującą się aktualnie w fazie przejęcia przez Grupę Unimot.

Ładunek oleju napędowego został przetransportowany z Gdyni do Zawadówki (w powiecie chełmskim) oraz Stawian (koło Gniezna). Rozpoczęcie tego typu przewozów to element dywersyfikacji portfela zleceń przewoźnika w związku m.in. ze spodziewanym spadkiem przewozów węgla.

Jest także elementem realizacji zapowiadanej już wcześniej strategii Ciech Cargo dotyczącej zwiększenia skali usług na rzecz podmiotów spoza grupy.

Przygotowania inowrocławskiego przewoźnika do realizacji nowego rodzaju przewozów trwały blisko dwa miesiące. Obejmowały one zarówno obsługę i rozpoznanie baz paliwowych, przeprowadzenie próbnych przejazdów na nowych trasach, jak i - w istotnej mierze - przeszkolenie pracowników z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych.

- Dla nas to wejście w nowy segment rynku, a także możliwość zdobycia cennych doświadczeń i realizacji planu dywersyfikacji usług. Chcemy docelowo obsługiwać - w tym obszarze rynku - do kilkudziesięciu przewozów miesięcznie, przeznaczając do tego przynajmniej trzy nowoczesne lokomotywy elektryczne. W przyszłości chcielibyśmy też świadczyć usługi transportu towarów wysokiego ryzyka, takich jak np. benzyna czy gaz, które wymagają wprowadzenia jeszcze bardziej rygorystycznych wymogów - mówi Andrzej Pawłowski, prezes spółki Ciech Cargo.

Ciech Cargo, spółka z siedzibą w Inowrocławiu, zatrudnia około 260 osób. Dysponuje w sumie 18 lokomotywami i 1550 wagonami towarowymi. Przedsiębiorstwo świadczy usługi transportu kolejowego na terenie Polski w zakresie: wynajmu wagonów kolejowych, kolejowych przewozów towarowych, obsługi i utrzymania bocznic, a także naprawy wagonów. W taborze Ciech Cargo znajdują się m.in. nowoczesne lokomotywy elektryczne, takie jak: Bombardier E594 Traxx, Bombardier E483 Traxx, Newag E6ACTa „Dragon 2” czy Pesa Gama.

