Cięcia w zimowym rozkładzie lotów Ryanaira

Ryanair ogłosił duże cięcia w zimowym rozkładzie lotów. Przewoźnik będzie obsługiwał tylko 40 proc. połączeń w stosunku do zeszłego roku.

Ryanair szacuje obecnie, że całoroczny ruch spadnie do około 38 milionów osób. Prognozy te mogą ulec dalszej korekcie w dół, jeśli rządy UE nadal będą nakładać więcej blokad tej zimy - podały linie lotnicze.Dyrektor generalny Ryanaira, Michael O'Leary, powiedział, że linia żałuje wprowadzenia cięć w rozkładzie lotów. Jak powiedział, zostały one wymuszone „złym zarządzaniem podróżami lotniczymi w Unii Europejskiej przez krajowe rządy".- Biorąc pod uwagę skalę tych cięć, nieuniknione jest, że będziemy wprowadzać tej zimy więcej bezpłatnych urlopów i redukcji czasu zatrudnienia w tych bazach, w których uzgodniliśmy skrócony czas pracy i płace. To lepsze rozwiązanie niż zwolnienia grupowe - dodał.Zapowiedział jednak więcej zwolnień personelu pokładowego w tych bazach, gdzie nadal nie osiągnięto porozumienia w sprawie czasu pracy i obniżek wynagrodzeń.- Zarządzamy kosztami, by być przygotowanym na odbicie gospodarcze i poprawę sytuacji na rynku krótkodystansowych podróży lotniczych w Europie po opracowaniu skutecznej szczepionki przeciwko Covid-19, oświadczył szef Ryanair.O'Leary bardzo krytycznie odniósł się do polityki rządu Wielkiej Brytanii w sprawie kwarantanny osób przybywających do kraju z zagranicy, określając ją jako „jatkę”. Polityka ta nakłada na podróżujących do krajów wysokiego ryzyka obowiązek izolacji przez dwa tygodnie po powrocie do Wielkiej Brytanii.Jednocześnie chwalił rządy Włoch i Niemiec za wprowadzenie rozwiniętego systemu testów i monitoringu.Czytaj też: Lotnisko Chopina zanotowało potężny spadek liczby pasażerów O'Leary wezwał wszystkie rządy UE do przyjęcia proponowanego przez Komisję Europejską rozwiązania, które pozwalałoby na bezpieczne podróżowanie samolotem na poziomie regionalnym między obszarami, w których wskaźnik przypadków Covid wynosi mniej niż 50 na 100 000 osób.