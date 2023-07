Ciemne chmury nad polskimi portami. Chińczycy nie pomogą

Dlaczego Chińczycy nie będą przeładowywać amerykańskich czołgów polskich portach? Kto stracił na węglu? O polskich portach w rozmowie z Markiem Tarczyńskim, przewodniczącym rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki.

Widać niepokojący spadek przeładunków kontenerów w polskich portach. Po 5 miesiącach 2023 r. jesteśmy 7-8 proc. poniżej poziomu zeszłego roku. Gorsza sytuacja jest w Gdyni. Spadki wynoszą tam ponad 10 proc., w Gdańsku są mniejsze - mówi Marek Tarczyński.



Nie jest to tylko polski problem. Ładunków skonteneryzowanych jest mniej, co by potwierdzało, że weszliśmy w okres już nie stagnacji, ale nawet lekkiej recesji w wymianie międzynarodowej - dodaje.

W rozmowie także o silnym wpływie geopolityki na sektor TSL, przewozach węgla w nowym sezonie, szansach głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu.



Wiceminister Marek Gróbarczyk na Międzynarodowym Kongresie Morskim w Szczecinie powiedział, że polskie porty za 10 lat będą w stanie przeładowywać 100 proc. więcej ładunków niż teraz, czyli 260 mln ton. Jak pan to odbiera?

- Chciałbym, żeby pan minister miał rację, ale obawiam się, że to tylko polityczne hasło, wyznaczenie pewnego kierunku działania, a nie liczba, która opisuje rzeczywistą wielkość obrotów, których możemy się spodziewać w polskich portach w roku 2033 r.

Gospodarka hamuje, spadają przeładunki kontenerów

Jako branża przyszliśmy przez pandemię COVID-19 suchą stopą. Zeszły rok był również bardzo dobry, jeśli chodzi o przeładunki. Ich wzrost jest ewidentny. Natomiast trzeba się przyjrzeć ich strukturze. Opiera się ona na ładunkach, które nie mają perspektyw, a mianowicie na węglu, którego porty obsłużyły bardzo dużo, ale którego w kolejnych latach będzie coraz mniej, bo w miksie energetycznym ma on zajmować coraz niższą pozycję.

Niewiadomy jest też układ gospodarczy, który wyłoni się po zakończeniu konfliktu zbrojnego Rosji z Ukrainą. Powrotu jakiejś części rosyjskich surowców ze względu na ich cenę i ich łatwą dostępność nie można wykluczyć.

Mówi się, że węgla będzie mniej już w nowym sezonie 2023/24. Podobnie może być z ukraińskim zbożem po zakończeniu wojny. W sposób naturalny jego przeładunki ciążą do portów Morza Czarnego, skąd jest bliżej do krajów afrykańskich, będących głównym rynkiem zbytu. Pewien wolumen u nas zostanie, ale nie można budować na nim przyszłości.

Wobec zmian związanych z zielonym ładem należy brać pod uwagę zmniejszenie w dłuższym okresie zapotrzebowania na ropę naftową i paliwa, na przeładunkach których stoi dziś Port Gdańsk. Podobne zjawisko może dotyczyć gazu, który jest dziś przeładowywany w Świnoujściu.

Przyszłością transportu w krajach rozwiniętych są przeładunki kontenerów, a tu widać dziś niepokojący spadek

Zaczęło się w momencie wybuchu konfliktu Rosji z Ukrainą. Najszybciej odczuł to Gdańsk ze względu na to, że przez lata był w dużej części portem tranzytowym dla kontenerów transportowanych docelowo do Rosji. Po 24 lutego 2022 r. stało się to niemożliwe. Stratę udało się zrekompensować, o czym się powszechnie nie mówi, przeładunkami kontenerów obsługujących gospodarkę ukraińską. W portach czarnomorskich Ukraina może przeładowywać zboże, ale już nie kontenery. Przed konfliktem ich wolumen szacowano na 1 mln TEU, teraz została może połowa tego. Większość obsługiwana jest w polskich portach (reszta w Rumunii) i to podratowało nasze słabnące statystyki.

Dzisiaj, po 5 miesiącach 2023 r., jesteśmy 7-8 proc. poniżej poziomu zeszłego roku. Gorsza sytuacja jest w Gdyni. Spadki wynoszą tam ponad 10 proc, w Gdańsku są mniejsze. Niemniej są to większe spadki niż te, które odnotowaliśmy w czasie pandemii. Nie jest to tylko polski problem. Przejawy ogólnego schłodzenia gospodarki widać też w Hamburgu, gdzie w ciągu ostatnich 4-5 miesięcy nastąpił 15-proc. spadek obrotów. W Antwerpii jest trochę lepiej, bo tylko 5 proc. Gdzie się nie spojrzy, ładunków skonteneryzowanych jest mniej, co by potwierdzało, że weszliśmy w okres już nie stagnacji, ale nawet lekkiej recesji w wymianie międzynarodowej.

Spadek przewozów widać też w wynikach za pierwsze pięć miesięcy roku naszego największego przewoźnika kolejowego, czyli PKP Cargo. Mimo że przewozi węgiel i to na większe odległości niż wcześniej.

A wracając do słów ministra Gróbarczyka…

- Wobec prawdopodobnego spadku w krótszym czy dłuższym okresie przeładunków towarów masowych bez wsparcia w przeładunkach kontenerów trudno będzie osiągnąć te 260 mln ton.

Wszystko zależy od tego, czy spadki w przeładunkach kontenerów, o których mówiłem wcześniej, okażą się chwilowe, czy będą przejawem głębszego procesu związanego z obniżeniem globalnej aktywności gospodarczej czy nowej formuły globalizacji, która przewiduje tzw. reshoring, czyli relokację produkcji. Jeśli mniej będzie do przewiezienia drogą morską, porty będą miały mniej pracy.

Nowy port powstaje w Świnoujściu. Będzie walczył o niemieckiego klienta

Jak na tym tle ocenia pan pomysł budowy głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu? Umowa z jego operatorem ma być podpisana 10 lipca.

- Determinacja Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w dążeniu do budowy tego obiektu jest dla mnie w pełni zrozumiała. W porównaniu do Gdańska czy Gdyni struktura przeładunków w Szczecinie i Świnoujściu jest bardzo anachroniczna i budowa nowego terminala to otworzenie się portu na najbardziej nowoczesną grupę towarową.

Ale rozumiem też kolegów z Gdańska i Gdyni, którzy się boją, że ładunków będzie za mało dla wszystkich. W debacie publicznej pojawiło się nawet sformułowanie „kanibalizm polskich terminali kontenerowych”.

Natomiast z punktu widzenia spedytorów, logistyków czy handlu zagranicznego to dobra wiadomość, bo na rynku będą do wyboru trzy punkty przeładunku, większa konkurencja, która może przynieść obniżenie cen i podniesienie jakości usług.

Muszę jednak powiedzieć, że Świnoujściu będzie trudniej o ładunki niż Gdańskowi czy Gdyni. Nowy terminal będzie musiał sięgnąć nie tylko do polskiego interioru, ale także do części Niemiec. Trzeba będzie przekonać do siebie klientów z tego kraju, bo tamtejsze porty na pewno będą bronić swojego zaplecza. Wcześniej były przyzwyczajone do tego, że to one penetrują nasze zaplecze, a nie odwrotnie. Ale moim zdaniem jest to możliwe. Szczecin i Świnoujście są w stanie przedstawić Niemcom z Berlina i okolic, ale także z Saksonii atrakcyjną ofertę. Na pewno będzie to wymagało dużego zaangażowania ze strony firm logistycznych działających na Pomorzu Zachodnim.

W konsorcjum, które ma podpisać umowę na budowę terminala, jest katarski operator portowy Qterminals. Może to ułatwić funkcjonowanie portu w przyszłości?

- Wszystko będzie zależeć od tego, którzy armatorzy morscy zdecydują się otworzyć stały serwis do Świnoujścia. To właśnie mocniej zadecyduje o powodzeniu świnoujskiego przedsięwzięcia niż pochodzenie samego operatora. W Gdyni wśród operatorów kontenerowych mamy jedną firmę z Hongkongu, a drugą z Filipin. Wiodącym właścicielem Baltic Hub w Gdańsku jest firma z Singapuru, a wcześniej były to australijskie fundusze emerytalne. W żaden sposób nie przekłada się to na kierunki dostaw.

Niewątpliwie trudny okres mają teraz firmy z Chin. Przykładem tego były perturbacje z wejściem kapitałowym Cosco do - co tu dużo mówić - najmniejszego hamburskiego terminala kontenerowego. Sprawa oparła się o decyzję niemieckiego rządu. W końcu Chińczyków wpuszczono do portu, ale na gorszych dla nich warunkach niż pierwotnie zakładano.

Notabene, na wejściu kapitału chińskiego do portu zależało jego władzom, chcącym związać z nim jednego z czołowych światowych armatorów. Optyka zmieniała się jednak po napaści Rosji na Ukrainę i ustaleniu stanowiska Chin wobec niej.

Moim zdaniem wpłynęło to także na niedawny wybór operatora BCT w Gdyni. Wstępną ofertę złożyli Chińczycy z Gdynia Container Terminal i dotychczasowy operator International Container Terminal Services z Filipin. (Ostateczną ofertę przedstawiła tylko ta druga firma i to ona podpisała nową 30-letnią umowę - red.). Może gdyby nie wojna, ten przetarg zakończyłby się inaczej. Trudno sobie dziś wyobrazić, żeby główny polski port obsługujący ładunki amerykańskiej armii był portem, w którym głównym udziałowcem są Chińczycy.

Geopolityka coraz silniej dochodzi do głosu w logistyce.

- Tak. Spójrzmy na to, co się wydarzyło w Małaszewiczach (suchy port na granicy z Białorusią - red.), które parę lat temu przedstawiły ambitne plany rozwoju. Spełzły na niczym, ponieważ Unia Europejska wykreśliła je z sieci TEN-T i odrzuciła wniosek o dotację na budowę dużego parku logistycznego. Jeśli zostanie on zbudowany, to tylko za polskie pieniądze.

Zresztą po wybuchu wojny przeładunki w Małaszewiczach spadły o połowę. Pesymiści sądzili nawet, że Nowy Jedwabny Szlak przez Rosję i Białoruś w ogóle zostanie zamknięty. Jednak dla Chińczyków i Niemców jest on zbyt ważny, żeby do tego doszło.

Kondycja sektora TSL w pierwszym półroczu 2023. Mało powodów do optymizmu

Dużo mówimy o logistyce w skali makro, a jak te wszystkie procesy wpłynęły na sytuację firm TSL w Polsce, tych większych i tych mniejszych? Na węglu można było nieźle zarobić, co widać w wynikach portów, ale przecież nie było samych zwycięzców. Słyszałem, że PKP Cargo odstępowało od kontraktów, argumentując to potrzebą przewozu węgla.

- Samych zwycięzców nie mogło być, bo skoro skoncentrowano się z politycznego nadania na przewozie węgla i po części ukraińskiego zboża, to musiało się to odbyć kosztem innych grup towarowych. Gros swoich mocy przerobowych PKP Cargo rzuciło właśnie w tym kierunku, rezygnując z innych przewozów. Wydaje mi się, że spółka za to zapłaci.

Na razie po raz pierwszy od kilku lat jest na finansowym plusie.

- To według mnie tylko kwestia czasu. Konkurenci przejęli od niego część grup towarowych, które spółka obsługiwała. Trudno będzie jej do tego wrócić.

Oczywiście trzeba pamiętać też o kosztach, które w związku z przeładunkiem węgla poniosło środowisko naturalne i mieszkańcy. Zapylenie okolic portów Gdańsk i Gdynia przekraczało wszelkie możliwe normy. Problem wynikał nie z ilości węgla, bo przecież przed laty eksportowano go drogą morską całkiem sporo, ale beznadziejnej jakości. Chmury pyłu powstały podczas sortowania i przesypywania surowca. Do dziś można oglądać hałdy w Gdańsku i Gdyni.

Wygrały te firmy, które starały się sprostać zapotrzebowaniu od strony handlowej, obsługując dodatkowe ładunki i dobrze sprzedając towar. Ostatecznie zapłacił konsument. Rynek wiedział, że jesteśmy na musiku. Stąd wzięły się wysokie ceny frachtu i samego węgla. Dochodziło do przetrzymywania statków na redzie, a to też są dodatkowe koszty. Nie oglądano się na nie ze względu na konieczność zapewniania węgla odbiorcom.

A te firmy, którym transport węgla skomplikował życie? Wpadły w poważne kłopoty?

- Nie słyszałem o żadnych krytycznych sytuacjach.

Swoją drogą to, co dzieje się z cenami węgla, pokazuje, jak świetnie działa wolnorynkowy mechanizm ich regulacji. Nie będzie w nowym sezonie grzewczym węgla po 3 tys. zł.

- I będzie lepszy, bo ludzie, którzy zajmują się tym biznesem, potrafią już dotrzeć do lepszych źródeł zaopatrzenia. Mają też więcej czasu na negocjacje stawek.

Na początku naszej rozmowy sygnalizował pan, że w obrocie kontenerami widać wyraźne sygnały spowolnienia gospodarczego. Z drugiej strony olej napędowy jest znowu po 6 zł. W szczycie wojennego kryzysu był po 8 zł. Jak pan ocenia bieżącą kondycję sektora TSL?

- Mniejszy popyt na przewozy widać nie tylko w relacjach południkowych, gdzie ważny udział mają przewozy kontenerowe, ale także w relacjach równoleżnikowych, np. z Niemcami, nie mówiąc już o ścianie wschodniej, gdzie nie ma już praktycznie żadnej wymiany handlowej z Białorusią i Rosją. To dla naszej branży trudny czas, a spadek ceny paliwa stanowi jakąś ulgę.

Spadły ceny frachtu drogowego, może nie aż tak, jak w przypadku frachtu morskiego, ale jednak. Przychody maleją. Giełda jest pełna zapytań, ale przewoźników o ładunki, a nie klientów o samochody. Rok, dwa lata temu wyglądało to inaczej.

Transport drogowy wywiera też silny wpływ na kolejowy intermodal i odbiera mu ładunki przewożone na 400-500 km. Stawki są już tak niskie, że przewoźnicy samochodowi sięgają po ładunki i trasy typowo kolejowe. To drugi powód, oprócz generalnego zmniejszenia liczby kontenerów, osłabienia przewozów intermodalnych koleją.

A co do ceny paliwa, to po wprowadzeniu de facto monopolu jednej firmy - Orlenu - nie wiadomo, na ile odzwierciedla ona realia ekonomiczne, a na ile jest pochodną przedwyborczych decyzji politycznych.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl