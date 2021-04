Ciężarówka kontra pociąg. Prawdziwe koszty i kto za to płaci

- W Polsce najgorszy dla środowiska i jednocześnie naszego zdrowia jest zdecydowanie transport drogowy - uważa dr Maria Zych-Lewandowska, niezależny ekspert w dziedzinie transportu i ekonomii, przedstawiając swoje wyliczenie. W skali kraju chodzi o dziesiątki miliardów złotych.

Biorąc pod uwagę całkowite środowiskowe koszty zewnętrzne (zanieczyszczenie powietrza, zmiany klimatu i hałas), mówimy tu o kwotach w wysokości 12 mld zł rocznie w przypadku transportu drogowego oraz zaledwie 0,9 mld zł w lotnictwie i 0,8 mld zł na kolei. Te wartości dotyczą przewozów pasażerskich.Dysonans jest jeszcze bardziej widoczny w przewozach towarowych - odpowiednio: droga - 26 mld zł, kolej - 0,35 mld zł. Kolokwialnie można więc powiedzieć, że ciężarówki są 75 razy bardziej szkodliwe dla środowiska (oraz naszego zdrowia i życia) niż pociągi. I to pod każdym względem.Choć nie, przepraszam. W emisjach tlenków siarki przewozy kolejowe dokładają swoją cegiełkę (ze względu na zanieczyszczenie tymi związkami paliw kopalnych). Ale są to wielkości tak niskie, że mieszczą się właściwie w granicach błędu pomiaru (około 0,2 mln złotych rocznie i to z trendem jednoznacznie opadającym).- Wynika to bezpośrednio z całkowitej wielkości pracy przewozowej wykonywanej przez te dwa typy transportu. Przewozy towarowe są też zwyczajnie cięższe, co jak łatwo sobie wyobrazić, powoduje wyższe zużycie paliw, zatem emisje zanieczyszczeń pochodzących ze spalin są proporcjonalnie wyższe (w każdej gałęzi).Większa masa wpływa również na większe zużycie podzespołów, takich jak choćby hamulce czy ogumienie i koła oraz zużycie nawierzchni, po których przewóz się odbywa. Wszystkie te elementy również emitują zanieczyszczenia, czego zwykle sobie nie uświadamiamy.- Głównym założeniem moich badań było właśnie znalezienie łatwego do wyobrażenia sobie i zastosowania w głowie przelicznika. Żeby każdy mógł sobie szybko oszacować, jaki ślad na środowisku odciśnie w zależności od tego, jaki środek transportu wybierze.W transporcie pasażerskim kształtuje się to następująco: każdy pasażerokilometr należy przemnożyć przez ok. 60 groszy dla przewozów drogą, ok. 7 groszy dla lotnictwa i ok. 5 groszy dla kolei.Przewozy towarowe to odpowiednio: ok. 10 groszy za transport drogowy i ok. 1 grosz za kolejowy.Może to się wydawać niewielką wartością, ale proszę pamiętać, że ostatecznie mówimy o dziesiątkach miliardów złotych rocznie. To w skali makro. W skali mikro zachęcałabym, aby bardziej skupić się nie na samych kwotach, ale różnicach między nimi. Stosując te wskaźniki, każdy może sobie bardzo łatwo i szybko zwizualizować swój wkład w ogólną presję środowiskową transportu.- Zmiany oczywiście są, ale ich wielkość jest różna w odniesieniu do różnych kosztów zewnętrznych. Na szczęście w przypadku części z nich można zauważyć lekki spadek, zwłaszcza na kolei. Część jednak z roku na rok wzrasta i oczywiście dzieje się to głównie w przewozach drogowych, co bezpośrednio wynika z nieproporcjonalnie dużego wzrostu wielkości pracy przewozowej w tej gałęzi transportu, odnotowywanej już co najmniej od dziesięciolecia. Wprowadzanie coraz ostrzejszych norm i wdrażanie coraz czystszych technologii jest, niestety, niewystarczające przy tak wzrastających wolumenach przewozów.- Wyniki przedstawione w raporcie z jednej strony oparte są na danych GUS-owskich, które z założenia powinny być wiarygodnym źródłem. Wszelkie przeliczenia z kolei wynikają z uznanych w świecie naukowym wskaźników, wybranych, przeanalizowanych i dostosowanych do potrzeb wykonywania tego typu analiz przez grupę europejskich ekspertów z tej dziedziny.Bazą do ich przygotowania był bardzo szeroki przegląd publikacji z zakresu analizy kosztów zewnętrznych transportu z wielu krajów i wykonanych za pomocą różnych metod, na różnego rodzaju obszarach czy grupach społecznych. Metodykę przeprowadzenia tych badań szczegółowo opisałam w moich książkach, na bazie których w dużej mierze powstaje raport, o którym mówimy. Jeśli ktoś jest tym zainteresowany od strony naukowej, to zawsze może zajrzeć właśnie tam i wyjaśnić sobie wszystkie wątpliwości.- Na pewno w dzisiejszych czasach przebijają się one silniej z powodu nagłaśniania wpływu zanieczyszczeń na przyspieszenie ocieplania klimatu. Ponadto z każdym pokoleniem wzrasta ogólna świadomość społeczeństwa w tym zakresie. Ale temat nie jest nowy, a poza tym, jak już wspomniałam wcześniej, nie dotyczy tylko zmian klimatycznych i zanieczyszczeń (nie tylko powietrza, ale również wody, gleb czy nawet elewacji budynków).Pierwsze analizy tego zagadnienia pojawiły się wśród ekonomistów już w 1920 roku. Wtedy jeszcze naukowcy nie odnosili tego tematu tak bezpośrednio do transportu (który zresztą nie był tak rozwinięty jak dziś). Raczej skupiali się ogólnie na działalności gospodarczej, ale z tego punktu już krótka droga prowadziła ich do zrozumienia, jak istotnym elementem tej układanki będą przewozy.- Wydaje mi się, że w Polsce nie, a jeśli już, to w zbyt małym stopniu. Przejrzawszy wiele tego typu dokumentów, mam wrażenie, że spora część z nich została wykonana tylko po to, aby uczynić zadość wymaganiom unijnym. W niektórych nawet zdarzyło mi się znaleźć identyczne fragmenty, skopiowane z polityk wcześniej wydanych...Na szczęście to nie jest większość. Niemniej zdaje mi się, że tego typu dokumentów w ogóle jest za dużo, a za mało z nich wynika w rzeczywistości. I, czego już zupełnie nie rozumiem, w polskich opracowaniach, w mojej opinii, tematyka transportu szynowego jest zazwyczaj potraktowana po macoszemu. A działania na rzecz rozwoju tej gałęzi uważam za najważniejsze dla realnego obniżenia kosztów zewnętrznych transportu w Polsce.W większości polityk unijnych silnie podkreślana jest istotność rozwoju tego typu przewozów przy jednoczesnym ograniczaniu transportu drogowego. W polskich odpowiednikach tych opracowań kładzie się głównie nacisk na rozwój elektromobilności (drogowej) i ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko transportu drogowego. O kolei zaś mówi się niewiele lub czasem nawet wcale.W ogłoszonej w grudniu ub. roku unijnej Strategii Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności na szczęście zawarto już zdecydowanie obszerniejszy materiał mający skutkować rozwojem transportu kolejowego w Polsce. Przyszłość pokaże, na ile te założenia zostaną wprowadzone w życie.- To trudny temat. Proszę pamiętać, że co prawda mówimy tu o kosztach w sensie finansowym, ale wartości te bezpośrednio oznaczają zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego oraz niszczenie naszego własnego otoczenia. Dla mnie optymalny poziom tych kosztów wynosi zero. Uznanie różnych wartości tych kosztów jako optymalnych dla różnych gospodarek w mojej opinii oznaczałoby uznanie życia ludności jednych krajów za ważniejsze niż innych.Oczywiście jesteśmy na razie dalecy od transportu prawdziwie zeroemisyjnego (nie tylko w Polsce - na całym świecie), ale uważam, że złotym środkiem, do którego powinna dążyć gospodarka światowa w tym przypadku, jest skrajność, czyli właśnie to zero.Jednocześnie ze względu na globalny zasięg problemu kosztów zewnętrznych transportu i jego wysoką wartość obawiam się, że sama niewidzialna ręka rynku tutaj nie wystarczy. Konieczna jest ingerencja polityki, ale dobrej i mądrej. Należy się skupić na realizacji, a nie na pisaniu, więc ta polityka powinna nakłaniać właśnie do sensownych działań, a nie zmuszać do mnożenia obszernych dokumentacji.A przede wszystkim, właśnie dla tego wspomnianego przez pana dobra wspólnego, musimy zrozumieć, że najważniejszy jest rozwój tych gałęzi transportu, które te koszty zewnętrzne realnie obniżą (w Polsce są to zdecydowanie przewozy kolejowe), a nie usilne próby ograniczania emisji z ciągle rozwijającego się transportu drogowego, który, nie oszukujmy się, jeszcze długo w Polsce nie będzie nawet niskoemisyjny, a co dopiero zeroemisyjny.- Myślę, że być może pozwalałyby, gdybyśmy byli w stanie je stosować rzeczywiście na masową skalę. Mówię tu nie tylko o takich rozwiązaniach jak pojazdy elektryczne lub autonomiczne, ale również (a w naszym kraju nawet przede wszystkim) o technologiach energetycznych. Nie zapominajmy bowiem, że pojazd na prąd jest "czysty" tam, gdzie się przemieszcza. Ale energia elektryczna nie bierze się znikąd. To, że pojadę "elektrykiem", nie spowoduje choroby płuc u mojego sąsiada, ale u sąsiada elektrowni węglowej już jak najbardziej. To samo dotyczy kolei. Choć jest ona wielokrotnie bardziej "zdrowa" i bezpieczna dla nas i dla klimatu niż przewozy drogowe, to w Polsce nadal nie jest, i długo nie będzie, transportem zeroemisyjnym.Mając to na uwadze, uważam więc, że bardzo istotnym, a może najistotniejszym elementem tej układanki nie jest wyłącznie rozwój elektromobilności (w którym zresztą nie wiedzieć czemu pomija się praktycznie rozwój kolei, zamiast właśnie głównie w nią inwestować), ale ograniczanie przewozów, zwłaszcza tych zbędnych. Zastanówmy się bowiem czasem, po co nam jabłko z zagranicy, skoro możemy mieć jabłko "zza płotu". I to często nawet zdrowsze i smaczniejsze. A przykłady takich niepotrzebnych przewozów można mnożyć...