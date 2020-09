Co dalej z polskim megalotniskiem?

Pandemia to turbulencje, a nie koniec świata. Centralny Port Komunikacyjny leci dalej. Jego wpływ na gospodarkę mocno wykracza poza kontekst lotniczy. Państwo jako inwestor zamierza wzbić się na wysoki pułap i ani myśli zasłaniać się koronakryzysem.

Po pierwsze koordynacja

Małe czy duże?

– Wielogałęziowy model ruchu to narzędzie stworzone po to, by inwestycyjne decyzje były podejmowane z uwzględnieniem preferencji pasażerów. To nowa jakość planowania infrastruktury transportowej w Polsce – ocenił Wild. – W ciągu 14 lat powstanie 1800 km nowych linii kolejowych. To dobra wiadomość dla inwestorów, bo wiedzą, czego się spodziewać w dłuższej perspektywie.Rok 2023 wskazał Wild jako moment rozpoczęcia prac budowlanych. Wcześniej zakończy się „trasowanie” inwestycji kolejowych. Do pierwszych propozycji przebiegu poszczególnych szprych napłynęły tysiące uwag, niektóre rozwiązania oprotestowały lokalne środowiska.– Właśnie po to zrobiliśmy to na tak wstępnym etapie, by uzyskać uwagi, które będziemy mogli uwzględnić – zapewnił szef CPK.Kolejne etapy niewidocznych, ale ważnych prac to m.in. inwentaryzacja środowiskowa inwestycji, a także wybór strategicznego partnera.– Spośród dwóch portów z pierwszej dziesiątki portów świata zostanie wybrany doradca i partner – zapowiedział Wild. – Poznamy też autora masterplanu, najważniejszego dokumentu poprzedzającego planowanie.Jerzy Polaczek, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury, podkreślił znaczenie „umocowania prawnego” inwestycji, które gwarantuje jej potrzebną stabilność.– CPK zmienia całkowicie spójność systemu kolejowego. Ważne, by harmonogramy wszystkich inwestycji były skoordynowane – podkreślił Polaczek. – Powinniśmy też zamienić dyskusję o wydawanych środkach na prezentację efektów dla tych, którzy będą wybierać podróż łączącą różne rodzaje transportu, tj. połączenia lotnicze, kolejowe i drogowe.Dla Krzysztofa Celińskiego, CEO w Siemens Mobility, unowocześnienie systemu transportowego to szansa na wprowadzenie innowacyjnego taboru jako komponentu infrastruktury. – To element nadający impet całej gospodarce – mówił Celiński o nowoczesnym, bezpiecznym taborze. – To, z czym mamy obecnie do czynienia, traktujemy jako sytuację przejściową. Ważne, by zapewnić bezpieczeństwo pasażerom – zarówno w taborze, jak i w portach. Nad tym pracujemy.Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych, wskazał budowę nowych linii jako impuls rozwoju – dla systemu transportowego i dla gospodarki.– To, co robimy, już się synchronizuje z komponentami CPK. Cały czas budujemy trzecie i czwarte tory w pobliżu aglomeracji, to już się dzieje – zapewnił Merchel. – W ramach CPK przewidziane jest 5 tysięcy km połączeń – szprych, linii związanych z Portem. Już teraz modernizujemy 1700 km linii, w kolejnej perspektywie resztę.Covid zrewolucjonizuje latanie biznesowe ze względu na ofensywę pracy zdalnej i mniejszą skłonność do osobistych spotkań.Kontekst rynkowy przyszłego polskiego hubu lotniczego przybliżył Artur Tomasik, prezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych i prezes zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego.– Jeszcze niedawno byłem większym optymistą, ale to nie wróci szybko do normy. W 2021 r. przewidujemy o połowę mniej pasażerów, klasa biznes świeci pustkami. Niektóre z obserwowanych zmian będą trwałe – przypuszcza Tomasik. – Tymczasem porty regionalne obsługują 60 proc. rynku, a wielkie huby znalazły się w zupełnie nowej sytuacji. Lotnisko w Monachium obsłużyło w tym roku mniej niż Ateny.Tomasik zwrócił uwagę na nowe trendy technologiczne – wąskokadłubowce o dalekim zasięgu umożliwiające latanie do małych portów z pominięciem hubów. Porty regionalne będą więc mogły obsłużyć loty transatlantyckie. – Reżim sanitarny wymusza zmiany w infrastrukturze – zauważył Tomasik. – Łatwiej będzie je zapewnić w mniejszych portach.Z Tomasikiem polemizował Mikołaj Wild. – To nie tak, że uzasadnieniem istnienia portów przesiadkowych jest technologia – zaznaczył prezes CPK. – Choćbyśmy z Katowic mogli latać do Sydney bezpośrednio, to jednak liczba pasażerów nie uzasadni takich połączeń latania. Huby sumują popyt, pasażerów, to się nie zmienia. Decyduje rynek, a wielkie porty są bardziej ekonomiczne ze względu na koszt obsłużenia jednego pasażera.