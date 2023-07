Maciej Lasek, poseł Platformy Obywatelskiej i członek sejmowej podkomisji ds. transportu lotniczego, który był gościem naszej debaty przedwyborczej, uważa, że rządowy projekt strategii dla tej branży powinien zakładać wariant, w którym Centralny Port Komunikacyjny nie powstanie.

Politycy największych ugrupowań w czasie kolejnej z cyklu debat, które publikujemy na „Kanale Wyborczym” WNP.PL oraz PortalSamorzadowy.pl, rozmawiali o opublikowanym na początku lipca przez Ministerstwo Infrastruktury projekcie „Polityki rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.)”.

Oprócz niego w dyskusji uczestniczyli: Maciej Kopiec z Lewicy, Mirosław Suchoń z Polski 2050 oraz Włodzimierz Skalik z Konfederacji, a także poseł PiS Jerzy Polaczek, były minister transportu w pierwszym rządzie tego ugrupowania.

To dokument, którego branża nie mogła doczekać się od kilku lat. Jego konsultacje trwają.

- Jest to bardzo obszerny dokument. Czytając go, można odnieść wrażenie, że w niektórych miejscach jest on bardzo rozdmuchany. Niektóre zagadnienia są w nim potraktowane pobieżnie, jak choćby kwestia rozwoju segmentu bezzałogowych statków powietrznych, jak wsparcie polskiego przemysłu i nauki – mówił w trakcie debaty Maciej Lasek, poseł Platformy Obywatelskiej i członek sejmowej podkomisji ds. transportu lotniczego.

A co jeśli Centralny Port Komunikacyjny nie powstanie, albo powstanie później? Rząd nie bierze tego pod uwagę

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) pochwalił się niedawno, że ma przygotowany Master Plan. Lasek podkreślał, że powinien on być w całości upubliczniony.

- Chciałem przypomnieć, że jest to dokument, który powstał za publiczne pieniądze i to powinno być transparentne. To poprawiłoby poziom dyskusji na temat rozwoju branży lotniczej w przyszłości – dodawał.

W projekcie rządowej strategii dla lotnictwa pojawił się tylko jego skrót.

A jest to szczególnie ważne, bo w mianowniku większości punktów tego projektu wpisany jest właśnie Centralny Port Komunikacyjny. Założenia tej inwestycji mają być niejako mapą drogową dla zarządzających funkcjonującymi już portami regionalnymi w Polsce.

- Branża lotniskowa musi zmagać się z wieloma ryzykami. Nie rozumiem, dlaczego autorzy strategii nie zaproponowali kilku wariantów, które byłby swego rodzaju „wariantami B”. To jest dokument wytyczający kierunki. Przy czym nie ma pewności, że po następnych wyborach ten projekt, w tej formie będzie kontynuowany – podkreślał poseł PO.

Przed narodowym przewoźnikiem spore wyzwania. Konkurencja dużo silniejsza

Podczas debaty pojawił się także wątek kondycji Polskich Linii Lotniczych LOT. Nasz narodowy przewoźnik, jeszcze przed wybuchem pandemii, był wskazywany przez rządzących jako ten, dla którego Centralny Port Komunikacyjny warto budować.

- LOT ma dzisiaj 81 samolotów. Z prognoz IATA (Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych, z ang. International Air Transport Association - przyp. red.) wynika, że nasz przewoźnik powinien mieć 149 samolotów do tego, by był motorem rozwoju sektora w Polsce. Brakuje mu więc 60 samolotów, które musiałby zakupić do chwili uruchomienia CPK. Sprawę komplikuje konieczność spłaty pożyczki – przez 4 lata, co roku, to 440 milionów złotych. Dlatego będzie to dla LOT-u bardzo duże wyzwanie – przekonywał Lasek.

Poseł opozycji wyliczał w trakcie debaty, że Ryanair ma dzisiaj 544 samoloty, a Wizz Air - 153. Tych dwóch przewoźników „posiada” ponad pół rynku lotnictwa pasażerskiego w naszym kraju.

Lasek dodawał, także że Lufthansa ma ponad 300 maszyn, a Turkish Airlines - 390.

- To są gracze, z którymi my będziemy musieli konkurować, wydzierając im część rynku. Chciałbym, żeby to się wydarzyło, ale będzie to szalenie trudne – mówił.

