Co się dzieje z prezesem PAŻP? Podchody w Agencji trwają w najlepsze

Do końca marca był p.o. prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i to za jego blisko 4-letnich rządów doszło do największego sporu wewnętrznego w historii Agencji. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, Janusz Janiszewski został ostatecznie zwolniony z PAŻP.

Janusz Janiszewski funkcję p.o. prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej pełnił od lipca 2018 r. Równolegle był aktywnym zawodowo kontrolerem ruchu lotniczego (ma bogate, bo kilkunastoletnie doświadczenie w tym zakresie).

Z powodu pandemii i zamrożenia ruchu lotniczego w całej Europie zarząd Agencji zdecydował się na drastyczne obniżenie kosztów funkcjonowania PAŻP (prawie 90 proc. to wynagrodzenia i koszty osobowe), wprowadzając nową organizację pracy i zasady wynagradzania. Te dwie rzeczy spowodowały skokowe obniżenie pensji kontrolerów.

Efektem takiego zero-jedynkowego podejścia władz PAŻP była decyzja o odrzuceniu nowych warunków pracy przez prawie wszystkich kontrolerów z warszawskiego obszaru zbliżania.

Stopniowe odchodzenie części z tych 200 kontrolerów już wiosną spowodowało sporo problemów na naszym niebie i omijanie polskiej przestrzeni powietrznej przez niemal wszystkie linie lotnicze.

Spór w PAŻP zażegnała po prawie trzymiesięcznych negocjacjach z załogą nowa prezes Anita Oleksiak. Spore wsparcie w rozmowach uzyskała m.in. od Piotra Samsona, prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, oraz Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury.

Pod koniec marca Janusz Janiszewski przestał kierować Agencją, mimo to pracę w PAŻP zachował na niższym, ale nadal kierowniczym stanowisku.

Teraz, jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się od osoby, która uczestniczyła w procesie zwalniania Janusza Janiszewskiego z Agencji – były prezes otrzymał formalne wypowiedzenie z pracy drogą mailową.

Zapytaliśmy Janiszewskiego o wręczone wypowiedzenie – czy potwierdza ten fakt i czy świadczy pracę na rzecz PAŻP, a jeśli tak, to jaką.

W odpowiedzi były prezes odpisał: „W związku z pana pytaniami oraz moim stanem zdrowotnym proszę zwrócić się o odpowiedzi do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, która zgodnie z prawem prasowym powinna odpowiedzieć panu na powyższe kwestie”.

Zapytaliśmy już oficjalnie w PAŻP o to, czy Januszowi Janiszewskiemu zostało wręczone wypowiedzenie i czy przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim.

Rusłana Krzemińska, rzecznik PAŻP, nie udzieliła nam odpowiedzi na pytania, zasłaniając się ustawową ochroną danych osobowych pracownika.

Działalność PAŻP sprawdziła Najwyższa Izba Kontroli

Pracę Janusza Janiszewskiego oceniła też Najwyższa Izba Kontroli, która wiosną skończyła sprawdzać sytuację w PAŻP.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że pełniący wtedy obowiązki prezesa Janiszewski jest wskazany w raporcie z imienia i nazwiska, jako osoba odpowiedzialna za złe decyzje podejmowane w Agencji.

I choć kontrola NIK-u dobiegła końca, to nadal nieznana jest dokładna data publikacji treści całego raportu. Biuro prasowe Izby poinformowało nas, że odbędzie się ona jeszcze w tym miesiącu.

