Co z budową portów morskich w Polsce?

Spośród nowych spektakularnych projektów portowych w Polsce najbliżej jest do budowy głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu. Ma być gotowy za cztery lata. Port zewnętrzny planuje też Gdynia. W Gdańsku inwestycje "zewnętrzne" podzielono na dwa etapy.

- Jesteśmy ma finiszu prac mających na celu podpisanie umowy na budowę i dzierżawę głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu - powiedział Daniel Stachiewicz, wiceprezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

W Gdyni ma zostać zbudowany port zewnętrzny. Jest już decyzja lokalizacyjna, przeprowadzono badania dna. Obiekt powstanie w partnerstwie publiczno-prywatnym. Po zakończeniu umowy przejdzie we władanie Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Najbardziej enigmatycznie wygląda budowa portu centralnego w Gdańsku. Kamil Tarczewski, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, ze względu na toczące się postępowanie, nie podał wielu szczegółów.

O inwestycjach w polskich portach była mowa w Sejmie na Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

- Polskie porty morskie cechuje duży potencjał, o czym świadczą rekordowe przeładunki towarów. Od 2018 r. nieprzerwanie kształtują się na poziome ponad 100 mln ton rocznie. Nie przeszkodziła w tym pandemia, a na skutek zawirowań geopolitycznych, które obserwujemy od roku, udaje się przeładunki jeszcze zwiększać. Nasze porty okazały się przygotowane na niespotykany wcześniej import surowców energetycznych. Są gotowe na przeładunek 1 mln ton towarów agro miesięcznie - powiedział Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

W każdym z naszych portów o znaczeniu dla gospodarki narodowej (Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście) realizowane są i planowane bogate programy inwestycyjne: od strony lądu (modernizacja i rozbudowa nabrzeży oraz infrastruktury komunikacyjnej) i od strony wody (pogłębianie torów podejściowych i budowa falochronów - w ramach programów rządowych).

Spektakularne przedsięwzięcia w polskich portach morskich

Na tym tle wybijają się spektakularne przedsięwzięcia, wśród nich budowa głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu, rozbudowa Baltic Hub i budowa portu centralnego w Gdańsku, oraz portu zewnętrznego w Gdyni. Wszystkie łączy to, że mają powstać na zalądowionych wodach morskich, bo wewnątrz portów brakuje miejsca na tak duże inwestycje

Spośród nowych, nierozpoczętych jeszcze projektów, najbliżej realizacji jest terminal Świnoujściu, który - po Baltic Hub w Gdańsku - będzie naszym drugim głębokowodnym portem kontenerowym. Będą mogły do niego zawijać 400-metrowe kontenerowce o zanurzeniu 15,5 m, a więc największe, jakie przez cieśniny duńskie mogą wejść na Bałtyk. Znajdzie się on w europejskiej sieci transportowej TENT, na najkrótszym szlaku komunikacyjnym łączącym Adriatyk ze Skandynawią. Zdolność przeładunkowa 2 mln TEU, a przy planowanych przeładunkach 1,5 mln TEU. Długość nabrzeży 1300 m. Ma go wybudować prywatny inwestor, a potem dzierżawić przez 30 lat.

- Jesteśmy na finiszu prac mających na celu podpisanie umowy - powiedział Daniel Stachiewicz, wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

W Gdańsku przeprowadzono dwa postępowania na zalądowienie wód zatoki, nad którą leży port.

- Blisko dwa lata temu pierwsze, w wyniku którego popisaliśmy umowę z DCT, dziś Baltic Hub. W oparciu o nią trwa rozbudowa terminala kontenerowego. Jesteśmy w trakcie drugiego postępowania na budowę portu centralnego, ale uwagi na to, że nadal ono trwa, nie mogę podać więcej szczegółów. Czekamy na wiążącą ofertę, jesteśmy w drugim etapie - powiedział Kamil Tarczewski, wiceprezes zarządu ds. infrastruktury Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, dodając, że pierwotna koncepcja zakładała zalądowienie 400 ha morza.

W Gdyni ma zostać zbudowany port zewnętrzny. Jest już decyzja lokalizacyjna, przeprowadzono badania dna. Obiekt zostanie wybudowany w partnerstwie publiczno-prywatnym. Po zakończeniu umowy przejdzie we władanie Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

- Jesteśmy o krok od zaproszenia czterech potencjalnych partnerów do złożenia ofert na ten terminal. Projekt jest fazowany. W pierwszej kolejności powstanie pirs będący w stanie obsługiwać 800 TEU rocznie. Daje to możliwość relokacji części działalności kontenerowej z wewnątrz portu i uwolnienia powierzchni pod inne przeładunki - powiedział Maciej Bąk, wiceprezes ZMPG.

Bardzo ważne są też inwestycje w porty offshore, w które będą stanowić zaplecze dla budowy polskich elektrowni wiatrowych na Bałtyku. W szybkim tempie rusza projekt Świnoujściu, przeciąga się za to w Gdańsku.

- Jesteśmy w trakcie postępowania, które może się zakończyć wyborem podmiotu gotowego do zalądowienia wód Zatoki Gdańskiej i budowy terminala - przyznał Kamil Tarczewski, ponownie zasłaniając się tajemnicą ze względu na toczącą się procedurę.

Ciągle dużo emocji wokół przeładunku węgla w Porcie Gdańsk

Sporo emocji podczas posiedzenia komisji wywołała sprawa przeładunków węgla, przede wszystkim w Porcie Gdańsk. Jerzy Borowczak (KO) zarzucił władzom portowym brak przygotowania się na to, że przeładunek węgla będzie fatalnie oddziaływał na dzielnicę portową i jej mieszkańców (pył węglowy, kolejki ciężarówek). Portu bronił zaś Kacper Płażyński (PiS), tłumacząc, że to oddziaływanie nie jest tak duże, jak rysuje poseł Borowczak. Wskazywał także, że port robi dziś wiele, żeby je zredukować. Pisaliśmy o tym także w WNP.PL

Dziś w Porcie Gdańsk na zwałach znajduje się 2 mln ton węgla. Podlega on cały czas rotacji. Od początku roku sprowadzono go prawie 7 mln ton.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl