Combo w PKP Intercity. Kolej coraz bardziej dostępna

PKP Intercity odebrało pierwsze cztery z 60 wielofunkcyjnych wagonów combo. To pojazdy o podwyższonym standardzie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rodzin z dziećmi, a także turystów z rowerami. Będą używane na wielu popularnych trasach, pierwsze już od 13 czerwca, wraz z wejściem w życie wakacyjnego rozkładu jazdy.

PKP Intercity partnerem Dostępności Plus

Na komfortowe warunki podróży dzieci i ich opiekunów zwrócił uwagę Marek Chraniuk, prezes PKP Intercity. Jego zdaniem to szansa na wykształcenie wśród najmłodszych przekonania, że podróż koleją może być szybka, wygodna i przyjemna. Pomoże to w wykreowaniu nawyku transportowego z pożytkiem dla podróżnych i środowiska naturalnego.Czytaj także: Ciężarówka kontra pociąg. Prawdziwe koszty i kto za to płaci Z combo skorzystają osoby podróżujące na trasach: Szczecin-Białystok, Wrocław/Zielona Góra-Białystok, Kraków/Lublin-Świnoujście, Przemyśl-Kołobrzeg/Gorzów Wielkopolski i Suwałki-Szczecin.Prezentację wagonów połączono z przystąpieniem PKP Intercity do programu Dostępności Plus.Program realizowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej od 2018 roku to pierwsza kompleksowa inicjatywa polegająca na niwelowaniu barier w przestrzeni publicznej, w tym architektonicznych i komunikacyjnych. Celem programu jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr i usług, podnoszenie jakości życia i zagwarantowanie możliwości samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym wszystkim osobom.- Zainwestowaliśmy już ponad 8,5 mld zł w poprawę dostępności szkół, uczelni, szpitali, urzędów, parków, instytucji kultury oraz dworców kolejowych i autobusowych - podkreśla wiceminister Jarosińska-Jedynak.Jednym z elementów programu jest Partnerstwo na rzecz Dostępności. To deklaracja, do której przystąpiło już 200 firm, instytucji i samorządów. Od 29 kwietnia w gronie partnerów dostępności jest też PKP Intercity. W ten sposób spółka zobowiązała się do poszerzenia swoich działań na rzecz osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami i seniorów.Zgodnie z planami w 2021 roku do floty PKP Intercity dołączy blisko 150 nowych lub zmodernizowanych wagonów. Wszystkie będą spełniać wymogi dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, a część z nich, w tym wagony combo, będzie przystosowana również dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wagony combo uzyskały certyfikat „Transport bez barier” przyznany przez Fundację Integracja.Wagony combo (40+20 sztuk) są modernizowane przez konsorcjum Pesy Bydgoszcz i Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego Mińsk Mazowiecki. Zgodnie z planami wszystkie składy mają zostać odebrane do końca 2021 roku. Modernizacja wagonów to część dwóch projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, z Programu Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania wynosi 91,5 mln zł, przy całości kontraktu opiewającego na 310 mln zł. Łącznie PKP Intercity otrzymało ze środków unijnych na lata 2014-2020 ponad 653 mln zł.Czytaj także: PKP Intercity od tego roku zamierza wykorzystywać środki z kredytu EBI