Coraz bliżej do 1 mld przesyłek kurierskich. Rynkiem rządzi 7 firm

Wysyłamy i odbieramy więcej przesyłek kurierskich i paczek pocztowych niż tradycyjnych listów. Ten pierwszy rynek, mimo że po pandemii przyhamował, cały czas rośnie i jest warty prawie 10 mld zł. Spada za to liczba listów, a wartości rynku jest prawie trzy razy mniejsza.

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił raport o stanie rynku pocztowego w Polsce w 2022 r.

Po przyspieszeniu w okresie pandemii za sprawą gwałtownego wzrostu liczby przesyłek kurierskich w 2022 r. nastąpiło lekkie hamowanie.

Mimo to wzrost wolumenu przesyłek kurierskich o 15,2 proc. w 2022 r. można uznać za bardzo dobry, chociaż nie może się równać ze wzrostem o 44,2 proc. w roku 2020.

Z dokumentu przygotowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, który reguluje m.in. działalność pocztową, wynika, że wartość rynku nieustannie rośnie, a tempo tego wzrostu znacznie przekracza tempo rozwoju całej polskiej gospodarki.

W 2022 r. najważniejszym czynnikiem wzrostu był, podobnie jak w latach poprzednich, wzrost przychodów z przesyłek kurierskich, spowodowany niezmiennie rosnącymi wolumenami przesyłek zawierających towary nabywane przez konsumentów w transakcjach e-commerce. Autorzy raportu prognozują, że pomimo już znacznej wartości, polski rynek usług pocztowych posiada perspektywy dalszego rozwoju.

Listów coraz mniej, coraz więcej pracy mają kurierzy

Najliczniej realizowaną w 2022 r. usługą, podobnie jak w latach poprzednich, pozostały przesyłki listowe, których przyjęto do obrotu 895,9 mln sztuk, co oznacza spadek o 8,2 proc. w stosunku do 2021 r. i co przełożyło się na 3 mld 544,0 mln zł przychodu (wzrost o 3,6 proc.).

Jednak jeśli zsumujemy przesyłki kurierskie i tradycyjne paczki pocztowe, otrzymamy łącznie 921,6 mln szt. (+ 14,5 proc.) i przychód na poziomie 9 mld 934,6 mln zł (+15,4). Liczba ta jest trochę większa niż liczba listów, nie mówiąc już o przychodach. Rok 2022 był kolejnym rokiem z rzędu, w którym obserwowano wzrost przychodów z obu tych usług.

Samych przesyłek kurierskich na rynku krajowym i zagranicznym zrealizowano 893,9 mln sztuk (+15,2 proc.), co przełożyło się na 9 mld 592,9 mln zł przychodu (+17,0 proc.)

Według stanu na 31 grudnia 2022 r. w rejestrze operatorów pocztowych znajdowały się 303 podmioty (w 2021 r. 300), z czego 124 prowadziło aktywną działalność w zakresie świadczenia usług pocztowych (w 2021 r. 139).

Jak czytamy w raporcie, najważniejszą rolę na rynku w 2022 r. odgrywała - jako operator wyznaczony - Poczta Polska, która zrealizowała w strumieniach krajowym i zagranicznym 1 mld 085,0 mln usług (55,5 proc. udziału w wolumenie ogółem), co przełożyło się na 5 mld 284,1 mln zł przychodu (36,8 proc. udziału w przychodach ogółem). W odniesieniu do roku ubiegłego wolumen zrealizowanych przez operatora wyznaczonego usług zmniejszył się o 7,6 proc., a wartość przychodów wzrosła o 2,5 proc.

Przesyłki kurierskie ciągną cały rynek do góry

Po przyspieszeniu w okresie pandemii za sprawą gwałtownego wzrostu liczby przesyłek kurierskich w 2022 r. nastąpiło lekkie hamowanie. Z jednej strony zniesiono zasadnicze obostrzenia sanitarne, a z drugiej strony pojawiły się czynniki zewnętrzne mające negatywny wpływ na skłonność konsumentów do zakupu towarów: niepewność co do dalszej sytuacji geopolitycznej oraz gospodarczej, a także odczuwalny wzrost poziomu cen dóbr konsumpcyjnych (inflacji).

Mimo to, według raportu UKE, wzrost wolumenu przesyłek kurierskich o 15,2 proc. w 2022 r. można uznać za bardzo dobry, chociaż nie może się równać ze wzrostem o 44,2 proc. w roku 2020.

Zwiększona podczas pandemii popularność e-commerce utrzymała się, a osoby, które rozpoczęły korzystanie ze sklepów online ze względu na ograniczenia sanitarne pozostały przy tej formie zakupów, postrzeganych jako wygodne i nieskomplikowane. Handel elektroniczny w Polsce odnotował dalsze wzrosty sprzedaży i liczby klientów. Wartość rynku szacowano w 2022 r. na 90-110 mld zł. Według raportu Gemiusa odsetek internautów, którzy deklarują kupowanie online, ustabilizował się i wynosi obecnie 77,0 proc., przy czym znacząco więcej osób dokonuje zakupów na stronach polskich (75,0 proc.) niż zagranicznych (32,0 proc.).

Analizy rynku e-commerce potwierdzają, że potencjał dalszego wzrostu polskiego rynku e-commerce jest ciągle znaczący, i przez najbliższe lata będzie dalej rósł w istotnym tempie, co przekłada się także na dobre perspektywy wzrostu dla segmentu przesyłek kurierskich na rynku pocztowym. Jeżeli potwierdzą się prognozy wzrostu wartości rynku e-commerce, to wolumen przesyłek kurierskich w ciągu najbliższych kilku lat może wzrosnąć nawet do 1-1,1 mld. Bariera 1 mld może zostać złamana już w tym roku.

Przesyłki kurierskie stanowiły w 2022 r. aż 66,8 proc. wartości rynku pocztowego oraz 45,8 proc. całego wolumenu usług pocztowych. To właśnie przyrost ich wolumenu sprawił, że ogólny wolumen usług pocztowych wzrósł w 2022 r., rekompensując spadki wolumenów usług w pozostałych segmentach, a wzrost przychodów z usług kurierskich w największym stopniu kreuje wzrost wartości całego rynku pocztowego. W segmencie przesyłek kurierskich działało 75 operatorów alternatywnych.

W Polsce dużą popularnością cieszą się dostawy poza miejsce zamieszkania adresata (dostawy OOH) realizowane przez sieci punktów nadania i odbioru, w tym do samoobsługowych automatów paczkowych, które stanowią wygodną dla odbiorcy, efektywną dla operatorów i przyjazną środowisku formę realizacji doręczeń przesyłek.

Najwięksi operatorzy w segmencie przesyłek kurierskich

Z analizy danych wynika, że siedmiu największych pod względem wolumenu i przychodów operatorów świadczących usługi w segmencie przesyłek kurierskich posiadało w 2022 r. odpowiednio 98,8 proc. udziału w wolumenie ogółem oraz 97,6 proc. udziału w przychodach ogółem w tym segmencie rynku. W 2022 r., podobnie jak w latach poprzednich, przepustką do grona największych operatorów przesyłek kurierskich pozostawało uzyskanie przychodów w wysokości 100 mln zł rocznie z tej usługi.

Pod względem wolumenu:

1. InPost

2. DPD Polska

3. Poczta Polska

4. GLS Poland

5. UPS Polska

6. FedEx Express Poland

7. DHL (DHL Parcel Polska i DHL Express - Poland)

Pod względem przychodów:

1. InPost

2. DPD Polska

3. GLS Poland

4. UPS Polska

5. FedEx Express Poland

6. Poczta Polska

7. DHL (DHL Parcel Polska i DHL Express - Poland)

