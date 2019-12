Coraz dłuższa S17 Warszawa – Lublin

Koncentrujemy wiele inwestycji drogowych na terenach Polski Wschodniej; komunikujemy ten obszar z resztą kraju - powiedział wicepremier Jacek Sasin z okazji oddania do ruchu odcinka trasy S17 od obwodnicy Kołbieli do obwodnicy Garwolina.

"Kontynuujemy dzieło komunikowania Polski, komunikowania Polaków. I dzisiaj jesteśmy znowu o krok bliżej do tego, żeby znowu skomunikować Polskę Wschodnią z resztą naszego kraju i z Europą, z Unią Europejską" - mówił Sasin.

Zdaniem ministra aktywów państwowych, Polska Wschodnia przez bardzo wiele lat "pozostawała na obrzeżach Polski, na obrzeżach UE, również dlatego, że była tym regionem naszego kraju, który nie miał dobrej komunikacji z centrum, z najważniejszymi miastami w Polsce".

"To się zmienia od czterech lat bardzo intensywnie. Koncentrujemy wiele inwestycji drogowych właśnie na terenach Polski Wschodniej. Komunikujemy ten obszar ze stolicą. Ta droga, której dzisiaj kolejny odcinek będziemy otwierać, właśnie temu będzie służyła. Nie tylko będzie to znakomite połączenie Lublina i Lubelszczyzny z Warszawą, ale również z całym systemem autostrad i dróg ekspresowych w Polsce" - powiedział.

Dodał, że za kilka miesięcy "będziemy mogli mówić o całkowitym połączeniu drogą ekspresową Lublina z Warszawą - aż do Węzła Lubelska". "To jest droga ważna dla całego kraju i niezwykle ważne dla Lubelszczyzny" - wskazał.

Zdaniem Sasina, Lubelszczyzna potrzebuje mocnego wsparcia infrastrukturalnego, "potrzebuje tej iskry, która spowoduje, że rozwój tego regionu będzie znacznie szybszy niż dotychczas".

Od poniedziałku kierowcy podróżujący pomiędzy Warszawą i Lublinem korzystają z kolejnego oddanego do ruchu, piątego w tym roku, odcinka trasy S17. Chodzi o 13-kilometrowy fragment od końca obwodnicy Kołbieli do początku obwodnicy Garwolina. Tym samym kierowcy będą mieli do dyspozycji blisko 155 km dwujezdniowej trasy od obwodnicy Kołbieli do końca obwodnicy Piask na południowy wschód od Lublina.