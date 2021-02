Coraz goręcej na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej

Obowiązkowe testowanie kierowców ciężarówek na Covid-19, które wprowadzili Niemcy, zdaniem przewoźników, zamiast przeciwdziałać pandemii może, ją nasilić, bo do badania trzeba opuścić bezpieczną kabinę samochodu. Dlatego apelują do polityków polskich i europejskich o racjonalnie podejście do problemu. Są już chyba pierwsze efekty ich działań.

Problemy nie tylko z Niemcami

Jak podkreśla Jan Buczek, nie jest mu znany żaden przypadek zamknięcia firmy transportowej z powodu zakażenia pracowników koronawirusem. Ba, zdarzają się nawet przypadki, że kierowca, który podejrzewa, że został zakażony, woli przenocować w kabinie zamiast w domu, by nie narażać rodziny.Za niezakłóconym i bezpiecznym przejazdem przez wewnątrzeuropejskie granice lobbuje też inna organizacja przewoźników drogowych - Transport i Logistyka Polska.Jak dowiadujemy się z środowego komunikatu prasowego, na skutek działań m.in. TLP we wtorek, 23 lutego, Komisja Europejska wystosowała oficjalne listy do sześciu państw członkowskich w sprawie nadmiernych ograniczeń wprowadzonych w stosunku do przemieszczania się osób przez granice. Chodzi o Niemcy, Belgię, Węgry, Danię, Szwecję i Finlandię. KE żąda wyjaśnienia i szybkiego unormowania tej sytuacji.- Szczególnie istotne jest pismo skierowane do Niemiec, w którym KE jasno daje do zrozumienia, że wprowadzone obowiązkowe testy na Covid-19 dla kierowców zawodowych przekraczających granicę niemiecką z Czechami lub Austrią (Tyrol) są środkiem daleko nieproporcjonalnym, nieuzasadnionym, dyskryminującym i zakłócającym funkcjonowanie wspólnego rynku UE. Co równie istotne, przepisy te są niezgodne z uzgodnionymi niedawno wytycznymi KE, według których przepływ towarów przez granice wewnętrzne UE nie powinien być w żaden sposób ograniczany - tłumaczy Artur Kalisiak, koordynator ds. projektów strategicznych TLP.W przypadku gdy dany kraj chce wprowadzać testy na Covid-19 dla kierowców, powinien stosować szybkie testy antygenowe. Jeżeli jednak testowanie kierowców prowadzi do zatorów na granicach, to nie powinno się w ogóle odbywać.- Apelujemy do KE o podjęcie stosownych działań mających na celu zwolnienie kierowców z obowiązkowych testów na Covid-19 oraz wszelkich form rejestracji przed wjazdem do danego kraju - mówi Maciej Wroński, prezes TLP.Według KE zarówno w Czechach jak i na Słowacji stwierdzono zaledwie kilka przypadków brytyjskiej odmiany koronawirusa. Komisja wzywa więc Niemcy do wyjaśnienia, na jakiej podstawie kraje te zostały zakwalifikowane do obszarów największego ryzyka, podczas gdy w innych krajach wykryto dużo więcej przypadków brytyjskiej odmiany Covid-19. KE oczekuje odpowiedzi od poszczególnych krajów w ciągu 10 dni.Czytaj także: Wnioskują do ministra zdrowia o szczepionki dla kierowców