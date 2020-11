Coraz mniej wypadków na polskiej kolei

W pierwszych trzech kwartałach 2020 roku odnotowano na polskiej kolei 416 wypadków. To 62 zdarzenia mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku - poinformował w poniedziałek Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

Dodano, że mniej było ofiar w wypadkach na przejazdach kolejowo-drogowych. Od stycznia do końca września zginęły 34 osoby, podczas gdy w ubiegłym roku było to 50 osób. Kwiecień 2020 r. był jedynym miesiącem, w którym nie było ofiar śmiertelnych w wypadkach na przejazdach.

Wypadki, które zaistniały z przyczyn leżących w ramach systemu kolejowego stanowiły 20 proc. wszystkich zdarzeń na liniach kolejowych. Do końca września doszło na kolei do trzech poważnych wypadków: dwa to zdarzenia na przejazdach, trzeci to kolizja pociągu towarowego z drezyną na stacji Szymankowo.

Na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach przez tory do końca września 2020 r. doszło do 139 takich zdarzeń, czyli o 15 mniej niż w tym samym czasie w ubiegłym roku. Do największej liczby wypadków - 88 doszło na najliczniejszych przejazdach kategorii D, które nie są zabezpieczane szlabanami ani sygnalizacją świetlną, tylko krzyżem św. Andrzeja i część znakiem stop.

"Wypadki na przejazdach kolejowo drogowych cały czas stanowią największy problem bezpieczeństwa dla kolei. Nie można w szybkim czasie zastąpić wszystkich przejazdów wiaduktami. Dlatego cały czas podejmujemy działania, które mają zwiększyć świadomość kierowców i zmusić ich do przestrzegania prawa" - powiedział cytowany w komunikacie Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Obecnie z inicjatywy UTK testowane są systemy monitoringu umożliwiające docelowo automatyczne karanie kierowców nie stosujących się do znaku stop.

UOKiK przypomina, że w kwietniu tego roku doszło do najmniejszej liczby wypadków na przejazdach - 5. Był to też jedyny miesiąc, w którym nie było ofiar śmiertelnych na skrzyżowaniach dróg i torów.

"Mimo to miesiąc ten wyróżnił się jednym wypadkiem, w którym aż 10 osób odniosło ciężkie rany. W Murowanej Goślinie 29 kwietnia 2020 r. na przejeździe kat. B przy sprawnie działających urządzeniach systemu sygnalizacji przejazdowej pod przejeżdżający pociąg Kolei Wielkopolskich relacji Wągrowiec - Wolsztyn (autobus szynowy) wjechał samochód ciężarowy. Większość ciężko rannych w tym wypadku to pasażerowie pociągu - 8 osób. Również 2 pracowników kolei odniosło w tym wypadku ciężkie obrażenia" - informuje UTK.

Od stycznia do września 2020 r. miało także miejsce 125 wypadków na skutek najechania na osoby podczas przechodzenia przez tory w miejscach niedozwolonych. W pierwszych trzech kwartałach 2019 r. wydarzyły się 103 takie wypadki. Jednak dane za ten rok mogą ulec zmianie. W miarę prowadzenia dochodzenia przez prokuraturę, część zdarzeń uznawana jest za samobójstwa i nie jest odnotowana jako wypadek.