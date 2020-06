Coraz więcej miast w Europie ogranicza ruch aut z silnikami Diesla

Polscy kierowcy coraz częściej napotykają na zachodzie Europy zielone strefy, w których poruszanie się samochodami jest ograniczone, a kary za nieprzestrzeganie prawa - drakońskie, włącznie z czasową „konfiskatą” pojazdu. Przedstawiamy TOP 10 najdroższych stref.

Kolorowe plakietki

Jak duży problem dla firm transportowych?

Prawo do przebywania w strefie mają auta spełniające jej wymagania techniczne oraz odpowiednio oznaczone, przede wszystkim plakietkami (naklejkami na szybie). Plakietka to pewnego rodzaju „dowód osobisty” samochodu, który informuje przede wszystkim o rodzaju jego napędu, a że, jak napisaliśmy wyżej, systemu nie zunifikowano, każdy kraj ma inny jej wzór.Zakup plakietek wygląda różnie. O ile w Niemczech czy w Austrii plakietki można dostać od ręki, o tyle we Francji drukuje je tylko mennica państwowa a dystrybucja odbywa się przez internet. O francuskie plakietki szczególnie trudno w miesiącach letnich. Jeśli trafi się wtedy na nadgorliwego policjanta, to brak plakietki może skończyć odprowadzeniem pojazdu na parking, a jej nabycie może trwać i miesiąc.Ceny plakietek wahają się między 20 a 40 euro. Na austriackiej umieszcza się sześć ostatnich cyfr numeru VIN i de facto może służyć do końca życia oznaczonego pojazdu. Niemiecka i francuska jest przypisywana do numeru samochodu. Jeśli zmienia się jego właściciel i rejestracja, trzeba zmienić także plakietkę.Za brak plakietki grożą surowe kary. Spójrzmy na 10 najbardziej kosztownych pod tym względem miejsc w Europie.Kopenhaga i Alborg ustaliły karę na 2700 euro. Trzecią pozycję zajmuje Rotterdam Maasvlakte (port) z karą 340-2250. Dalej są austriackie regiony Styria, Tyrol i stolica tego kraju Wiedeń. Tu zapłaci się 90-2180 euro. W dwóch strefach w Londynie ustalono karę 290-1160 euro. Tabelę zamykają Antwerpia i Bruksela w Belgii (150-350 euro).- W Danii dopóki nie uiści się kary pieniężnej, samochód zostaje na policyjnym parkingu. Co więcej, może zostać zatrzymany kierowca. Bardzo rygorystyczna jest w ogóle cała Skandynawia - mówi Bernhard Skiba. Ale nie tylko. Ostatnio do Green-Zones jeden z polskich przewoźników przesłał kopię mandatu nałożonego w Austrii za 300 euro.Mimo że na pierwszy rzut oka sprawa jest bardzo kolorowa (plakietki są zielone, niebieskie, pomarańczowe i inne), wcale taka nie jest. Można odpowiadać przed sądem za podanie nieprawdziwych danych samochodu albo za nabycie sfałszowanego dokumentu. Zdarzały się przypadki rozprowadzania takich w pobliżu granicy.Andrzej Lenkiewicz, dyrektor sekcji serwisowej Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, mówi, że dla branży zielone strefy nie są znaczącym problemem, bo centra logistyczne z reguły są zlokalizowane poza nimi. Jeśli dotyka on polskiego przewoźnika, to są to pojedyncze przypadki, tak jak opisany wyżej z Austrii. 40-tonowe ciężarówki obsługujące transport międzynarodowy rzadko wjeżdżają do centrów miast.Bernhard Skiba twierdzi jednak, że może się to zmienić. - Paryski przykład pokazuje, że strefą (przejściową) mogą zostać objęte i autostrady. Granice stref zaczynają się rozszerzać. Trzeba śledzić to na bieżąco - wyjaśnia. - Świadomość problemu jest w Polsce zerowa i to nie tylko wśród osób, które jeżdżą na zachód turystycznie, ale także w branży TSL. Jeśli ma ją 3 proc. dysponentów, którzy wysyłają ciężarówki do Europy Zachodniej, to jest to naprawdę dużo.ZMPD i Green-Zones współpracują ze sobą. W lutym zawarto nawet specjalne porozumienie. Jego celem jest zapewnienie polskim przewoźnikom kompleksowych i scentralizowanych dostaw plakietek i rejestracji wjazdowych oraz aplikacji Green-Zones, która dysponuje mapami stref aktualizowanymi na bieżąco. Dla właścicieli samochodów osobowych jest ona darmowa. Dla ciężarowych, ze względu na większy zakres danych, płatna. Miesięczny abonament, w najtańszej z trzech wersji, kosztuje 30 euro.Jeśli chodzi o Polskę, to na razie nie zanosi się na wprowadzenie ograniczeń. Ustawa o elektromobilności pozwoliła na tworzenie w polskich miastach stref czystego transportu, ale, jak twierdzi Najwyższa Izba Kontroli, gdyby gminy wykorzystały uprawnienia, jakie nadaje im ustawa, do centrów miast nie wjechałyby nawet rowery. Jako pierwszy strefę wprowadził Kraków, ale de facto musiał się z tej decyzji wycofać.Czytaj więcej: Strefy czystego transportu. Samorządy czekają