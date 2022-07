Coraz więcej polskich tramwajów w Estonii

Władze Tallina zdecydowały o skorzystaniu z prawa opcji do umowy i postanowiły zwiększyć liczbę tramwajów zamówionych w Pesie. Będzie ich w sumie w stolicy Estonii 23.

Bydgoska Pesa podpisała umowę na dostawę tramwajów dla Tallina w maju tego roku. Wersja podstawowa zakładała dostarczenie do stolicy Estonii 8 pojazdów, ale zamawiający miał prawo skorzystania z opcji na kolejne 15 tramwajów w terminie do końca września 2023 r. Estończycy podjęli jednak decyzję znacznie szybciej i już potwierdzili zamówienie z opcji.



- Zaproponowaliśmy Tallinowi komfortowe nowoczesne i przyjazne środowisku tramwaje. Cieszę się, że władze TLT (transport miejski w Tallinie - red.) tak szybko zdecydowały o skorzystaniu z opcji. To ważne również dlatego, że w naszej strategii 2026+ kraje bałtyckie są jednym z rynków, na których konsekwentnie chcemy zwiększać naszą obecność - powiedział Krzysztof Zdziarski, prezes Pesy.



Pesa zaoferowała Tallinowi trzyczłonowy tramwaj z rodziny Twist o długości 28,56 m, mogący przewieźć do 309 pasażerów pasażerów (w tym 65 na miejscach siedzących). Jego prędkość konstrukcyjna to 80 km/godz., a eksploatacyjna - 50 km/godz. Wartość kontraktu opiewa na 52 mln euro (podstawowe zamówienie + opcja).



- Przygotowania do produkcji pojazdów już rozpoczęliśmy. Szybkie uruchomienie opcji pozwoli właściwie przygotować harmonogram dostaw komponentów i dostosować nasze plany produkcyjne. Chcemy pierwszy tramwaj dostarczyć wiosną 2024, a ostatni powinien dotrzeć do Tallina do czerwca 2025 - zapowiedział Paweł Hardy, kierownik kontraktu Tallin w Pesie

Pesa dostarczyła do tej pory ponad 800 tramwajów do kilkunastu miast w Europie.

