Coraz więcej ponadwymiarowych przejazdów na polskich drogach

Rzeszowski oddział GDDKiA w ubiegłym roku wydał 744 zezwoleń na przejazdy nienormatywne, czyli większe od dopuszczalnych. Z roku na rok widzimy tendencję wzrostową, jeśli chodzi o ilość tego typu zezwolenia – poinformowała rzeczniczka oddziału GDDKiA w Rzeszowie Joanna Rarus.

Przedstawicielka GDDKiA zaznaczyła, że wśród wydanych w ub.r. zezwoleń na przejazdy nienormatywne były m.in. zarówno dla transportów na jednokrotne, jak i wielokrotne przejazdy po wyznaczonych trasach.

Ruch pojazdu nienormatywnego po drogach jest dozwolony pod warunkiem uzyskania zezwolenia

Rarus wyjaśniła, że pojazd nienormatywny jest to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych lub którego wymiary bądź masa są większe od dopuszczalnych.

"Ruch pojazdu nienormatywnego po drogach jest dozwolony pod warunkiem uzyskania zezwolenia na przejazd i uiszczenia odpowiedniej opłaty" - dodała.

Zezwolenia, zależenie od m.in. złożonego wniosku mają również różne kategorie. Jak powiedziała rzeczniczka, każdy złożony wniosek na przejazd rozpatrywany jest indywidualnie, a trasa przejazdu wyznaczana jest z uwzględnieniem parametrów pojazdu.

Jak stwierdziła Rarus, przy ustalaniu trasy przejazdu dla pojazdu nienormatywnego bierze się pod uwagę stan techniczny dróg i obiektów mostowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

"Przejazd pojazdu nienormatywnego nie może również powodować przekroczenia bezpiecznego poziomu wytężenia materiału np. mostu czy innego obiektu inżynierskiego. Istotne są również aktualnie panujące warunki na drodze, jak roboty drogowe lub inne utrudnienia uniemożliwiające przejazd" - powiedziała.

W sumie w 2022 r. rzeszowski oddział GDDKiA wydał 744 zezwolenia na przejazd nienormatywny. Jak zaznaczyła Rarus, z roku na rok liczba zezwoleń jest coraz większa. "W 2019 r. były to 342 takie decyzje, w 2020 - 508, a w 2021 - 688" - podała rzeczniczka.

Konwój maszyny TBM trwał kilkanaście dni i budził wielkie zainteresowanie

W ubiegłym roku najbardziej spektakularnym transportem nienormatywnym był konwój maszyny TBM, która wydrążyć ma tunel w ramach budowy odcinka drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe - Babica. Transport rozpoczął się w Opolu i przejechał przez kilka województw zanim dotarł na plac budowy do Babicy k. Rzeszowa.

W sumie transport ogromnej tarczy skrawającej o średnicy ponad 15 metrów trwał kilkanaście dni i budził wielkie zainteresowanie w miejscach, przez które przejeżdżał.

Jak przypomniała Rarus, do przewozu największych elementów maszyny TBM wykorzystane zostały zestawy o wymiarach - szerokość 9 m, długość 74 m i waga ok. 260 ton, co łącznie z ładunkiem wyniosło 500 ton. "Zestawy składały się z ciągnika balastowego ciągnącego zestaw, dwóch wielkich platform i drugiego ciągnika balastowego - pchającego, który zamykał zestaw" - powiedziała.

Budowa tunelu rozpocząć ma się w pierwszej połowie br.

