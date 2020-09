COVID nie ograniczy inwestycji w polskich portach

- Pandemia koronawirusa nie wpłynie negatywnie na inwestycje prowadzone przez porty i urzędy morskie - zapewnia Grzegorz Witkowski, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

- Inwestycje morskie to nie tylko budowa kanału na Mierzei Wiślanej, ale i pogłębienie drogi wodnej do portu w Szczecinie, przebudowa falochronów w Gdańsku, inwestycje portowe w Świnoujściu - wymienia Grzegorz Witkowski.

Pieniądze na te cele zaplanowano dużo wcześniej. Jak zapewnia Witkowski, nie ma ryzyka redukcji tych funduszy.

- Przeciwnie, w czasie kryzysu inwestycje to jest to, co nas ratuje przed jeszcze większymi problemami - zauważa.





Czytaj także: - Do Elbląga prowadzi trasa drogowa S7, jest przebudowana sieć kolejowa, brakuje tylko dostępu do morza, co dla portu jest sprawą kluczową. Jeśli port otrzyma ten dostęp, przeładunki wzrosną trzykrotnie. Spodziewamy się wykorzystania 70-80 proc. jego potencjału w ciągu najbliższych 10 lat. To nie będzie jednorazowe działanie, ale proces - mówi wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. - Elbląg nie będzie stanowić konkurencji dla Gdańska czy Gdyni. To będzie port feederowy, z którego towary będą trafiać do dużych portów nad Zatoką Gdańską.Czytaj także: Przekop Mierzei Wiślanej. Port Elbląg liczy na rozwój

- To nie tylko sprawa Mierzei Wiślanej, ale i pogłębienia drogi wodnej do portu w Szczecinie do 12,5 m, przebudowa falochronów w Gdańsku, inwestycji portowych w Świnoujściu. Pieniądze na te cele zaplanowano dużo wcześniej. Nie ma żadnych planów, aby teraz ograniczać te przedsięwzięcia. Przeciwnie, w czasie kryzysu inwestycje to jest to, co nas ratuje przed jeszcze większymi problemami - mówi.