CPK jak "rwąca rzeka": w razie potrzeby będzie lotniskiem do wykorzystania militarnego

CPK ma znaczenie dla bezpieczeństwa państwa i będzie lotniskiem, które również będzie możliwe do wykorzystania militarnego w razie potrzeby - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Zapraszamy do Katowic na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX. Targi pod patronatem WNP.PL odbędą się 4-6 października 2022 r. - w ich ramach zapraszamy na ciekawą konferencję Nowy Przemysł 4.0. Rejestracja trwa!

Horała sprecyzował, że CPK nie będzie lotniskiem kluczowym "w razie potrzeby", natomiast ma "kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa jako takiego".

Wyjaśnił, że chodzi przede wszystkim o "możliwości przerzutu wojsk, amunicji, sprzętu i zaopatrzenia w bardzo dużych ilościach i bardzo szybko".

W kwietniu br. generał Ben Hodges wsparł budowę CPK, mówiąc, że "Inwestycje takie jak CPK są potrzebne do szybkiego reagowania na wschodniej flance NATO, ze względu np. na możliwości logistyczne i odpowiednią przepustowość".

- CPK ma znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, no i oczywiście będzie lotniskiem, które również będzie możliwe do wykorzystania militarnego w razie takiej potrzeby. Ale takich lotnisk mamy w Polsce sporo, a kolejne oczywiście się przyda, ale nie jest jakieś kluczowe - powiedział wiceminister Horała w Programie Pierwszym Polskiego Radia, pytany, czy CPK ma znaczenie militarne, ma znaczenie dla bezpieczeństwa państwa.

CPK jak "rwąca rzeka" - pomocy dla Polski z lotniska rozwożona nitkami kolejowymi i drogowymi na front

Horała sprecyzował, że CPK nie będzie lotniskiem kluczowym "w razie potrzeby", natomiast ma "kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa państwa jako takiego". Wyjaśnił, że chodzi przede wszystkim o "możliwości przerzutu wojsk, amunicji, sprzętu i zaopatrzenia w bardzo dużych ilościach i bardzo szybko".

Wiceszef MFiPR powtórzył, że dzięki lotniskom już działającym w Polsce, takie możliwości już są, ale - podkreślił - "ta przepustowość jest, jaka jest, jest stosunkowo mała". Horała wskazał na Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka, gdzie trafia, zdaniem polskiej strony "niewystarczająca pomoc dla Ukrainy i kapie, zamiast płynąć rwącą rzeką".

- A my chcemy mieć możliwość, żeby takie wolumeny sprzętu amunicji i zaopatrzenia mogły trafić nie w przeciągu pół roku, tylko w przeciągu na przykład 24 godzin, 48 godzin - podkreślił.

Przyznał, że taka "rwąca rzeka" pomocy dla Polski byłaby z lotniska w CPK rozwożona nitkami kolejowymi i drogowymi na front, czyli dystrybuowana według założeń "Military Mobility na wschodniej flance NATO".

- To jest hasło, które Kwatera Główna NATO, generał broni Ben Hodges (dowódca wojsk lądowych USA w Europie - przyp. PAP) cały czas powtarza, bo wtedy jest prosta kalkulacja; potencjalny agresor, czyli nie oszukujmy się Rosja, planując, zastanawiając się, czy takiej agresji na Polskę dokonać, jakie tutaj wojska przesunąć, żeby były wystarczające do sukcesu, musi brać pod uwagę, że zanim ten plan, nawet jak już będzie ruszony, to już ta decyzja będzie wydana - zaznaczył wiceminister.

Według niego, "nawet te kilka dni może spowodować, że ta kalkulacja (potencjalnego agresora) zupełnie się zmieni, bo w Polsce w ciągu kilku dni mogą się pojawić na przykład dwa razy większe siły wojskowe".

- A my jesteśmy w stanie je przerzucić, rozwieźć po kraju, rozwinąć i to CPK zapewni - oświadczył Marcin Horała.

Agresja Rosji na Ukrainę pokazuje jak potrzebne są inwestycje poprawiające jakość infrastruktury szybkiego reagowania

W kwietniu br. generał Ben Hodges wsparł budowę CPK, mówiąc, że "Inwestycje takie jak CPK są potrzebne do szybkiego reagowania na wschodniej flance NATO, ze względu np. na możliwości logistyczne i odpowiednią przepustowość".

Agresja Rosji na Ukrainę pokazuje w sposób dobitny, że potrzebne są inwestycje, które poprawią jakość infrastruktury szybkiego reagowania na wschodniej flance NATO - przekazał Ben Hodges.

W ocenie dowódcy wojsk lądowych USA w Europie, dzięki CPK możliwy będzie sprawny przerzut wojsk i sprzętu na dużą skalę. Dzięki temu zwiększyłyby się zasoby NATO w ramach odstraszania. "Infrastruktura Portu Solidarność jest właśnie tym, czego potrzebuje NATO na swojej wschodniej flance" - mówił gen. Hodges.

Ben Hodges podkreślał również, że budowa węzła transportowego na taką skalę "jest ważna dla możliwości transportu, rozładunku i rozmieszczenia sił wojskowych". Do tego celu będzie można wykorzystać trasy: lotnicze, kolejowe i drogowe, wraz z "wszechstronnym wsparciem logistycznym".

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią. W ramach tego projektu na ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

Zobacz nasze najnowsze 1x1 z Jerzym Polaczkiem z PiS. Czy województwo straci wpływ na ważny port lotniczy?

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl