CPK jest niezbędny, by powstał nowy system transportowy Polski

Centralny Port Komunikacyjny jest niezbędny, by powstał nowy system transportowy Polski – powiedział w środę Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Zaznaczył, że w ramach programu CPK powstanie 1800 km linii kolejowych, a 6000 będzie zmodernizowanych.

20 mln pasażerów to maksimum

Kilka lat budowy

Lotnisko, a także pierwsze inwestycje w ramach kolei dużych prędkości będą odbierane w 2027 roku. W 2034 r. proces budowy i modernizacji linii kolejowych zostanie zakończony.



- Centralny Port Komunikacyjny jest niezbędny, by powstał nowy system transportowy Polski. Rok 2034, czyli dwie unijne perspektywy, to zakończenie budowy 1800 km nowych linii kolejowych, 6000 linii zmodernizowanych. Ten harmonogram jest niezwykle ambitny, ale na razie udaje się nam go utrzymać - zaznaczył.



Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego spotka się w środę m.in. z parlamentarzystami i samorządowcami z woj. świętokrzyskiego, odwiedzi także Busko-Zdrój.

