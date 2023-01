CPK ma umowy z sąsiadami Polski ws. Kolei Dużych Prędkości

Przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego, przedsiębiorstwa państwowego Správa železnic i Rail Baltiki, czyli kolejowi inwestorzy z Polski, Czech, Litwy, Łotwy i Estonii, podpisali w Warszawie porozumienie o współpracy przy budowie Kolei Dużych Prędkości.

Dzięki wspólnym inwestycjom docelowo powstaną m.in. połączenia: Tallin - Warszawa - Katowice - Budapeszt (1700 km) i Tallin - Warszawa - Wrocław - Praga (1500 km).

Kolejami Dużych Prędkości zainteresowana jest także Ukraina. Na razie, wobec wojennych problemów, chce jedynie przeanalizować przedsięwzięcie. Zdaniem znawców tematu, KDP mogą się wpisać w proces powojennej odbudowy gospodarczej tego kraju.

Wyciągamy wnioski z inwestycji w KDP na Zachodzie. Dzięki temu nasze projekty mogą przynieść efekt gospodarczego domina, dając impuls do rozwoju dla innych branż i sektorów - powiedział prezes CPK Mikołaj Wild.

Wydarzenie uświetniło pierwszy dzień międzynarodowej konferencji Railway Direction Days, której celem jest wskazanie na korzyści płynące z budowy nowoczesnego, zrównoważonego, odpornego i zintegrowanego systemu transportowego w regionie Trójmorza. Kluczową rolę mają tu odegrać Koleje Dużych Prędkości.

KDP to nie tylko infrastruktura, ale przede wszystkim oferta dla podróżnych

Jak wynika z harmonogramów inwestorskich, do 2028 r., czyli w momencie planowanego uruchomienia I etapu lotniska CPK, powinien już działać pierwszy odcinek KDP Warszawa - Łódź projektowany dziś przez spółkę CPK. Do tego czasu ma się też zakończyć modernizacja przez PKP PLK trasy Rail Baltica od granicy z Litwą przez Białystok do Warszawy.

Zgodnie z planem do 2030 r. w Estonii, na Łotwie i Litwie powinien powstać cały korytarz transgraniczny Rail Baltica: z Tallina przez Rygę i Kowno (z odnogą do Wilna) do granicy z Polską, a jego pierwsze odcinki będą uruchamiane od 2027 r. Zgodnie z założeniami, w tym czasie powstanie też odcinek linii KDP V4 między Pragą, Brnem, Bratysławą i Budapesztem. W kolejnych latach do linii V4 dołączane będą kolejne odcinki z Polski: Katowice - Ostrawa i tzw. Węzeł Małopolsko-Śląski. Dzięki wspólnym inwestycjom docelowo powstaną np. połączenia: Tallin -Warszawa - Katowice - Budapeszt (1700 km) i Tallin - Warszawa - Wrocław - Praga (1500 km, w tym 400 km po „szprysze” nr 9 CPK).

- To jest ten unikalny, jedyny w swoim rodzaju czas w naszej wspólnej historii, kiedy to działając w regionie razem, możemy stworzyć bezkonkurencyjną ofertę połączeń kolejowych. Wyciągamy wnioski z inwestycji w KDP na Zachodzie. Dzięki temu nasze projekty mogą przynieść efekt gospodarczego domina, dając impuls do rozwoju dla innych branż i sektorów - powiedział prezes CPK Mikołaj Wild.

- Biorąc pod uwagę skalę i wpływ projektu Rail Baltica nie tylko na kraje bałtyckie, ale także na całą Europę, chcemy wykorzystać pełen potencjał płynący z zacieśniania współpracy z innymi megaprojektami infrastrukturalnymi w regionie. Dokonaliśmy już znaczącego postępu w tym zakresie poprzez ustanowienie regularnej współpracy z CPK i będziemy zaszczyceni, mogąc ją teraz rozszerzyć o narodowego zarządcę infrastruktury kolejowej w Czechach - stwierdził Agnis Driksna, dyrektor generalny i prezes spółki RB Rail.

- Współpraca między zarządcami infrastruktury kolejowej w regionie jest przez nas postrzegana jako kamień węgielny rozwoju w regionie Trójmorza. Biorąc pod uwagę długoterminowy charakter naszych projektów, powinniśmy pamiętać, że korzyści z nich będą ogromne nie tylko dla naszych krajów, ale także dla całej Europy - podkreślił Radek Čech, dyrektor ds. spraw międzynarodowych spółki Správa železnic.

Szybkim pociągiem z Warszawy przez Lublin, Lwów do Kijowa

Kolejami Dużych Prędkości zainteresowana jest także Ukraina. Wobec palących problemów będących następstwem wojny, nie jest do dziś kluczowa rzecz dla systemu kolejowego tego kraju, ale ukraińscy kolejarze chcą przeanalizować możliwość stworzenia KDP Warszawa - Lublin - Lwów i dalej Kijów. Ma temu służyć porozumienie, które podpisali w środę Volodymyr Shemayev, dyrektor ds. projektów międzynarodowych Kolei Ukraińskich, i Mikołaj Wild. Zdaniem znawców tematu, KDP mogą się wpisać w proces powojennej odbudowy gospodarczej naszego wschodniego sąsiada.

Z Dariuszem Blocherem z Budimeksu o inwestycjach w offshore, potencjale farm wiatrowych na lądzie oraz o inwestycjach na kolei

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl