CPK na przełomie maja i czerwca przedstawi wariant linii kolejowej Warszawa-Łódź

Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) przedstawi wariant inwestorski dla 140-kilometrowego odc. linii kolejowej Warszawa-Łódź na przełomie maja i czerwca - poinformował CPK.

- Na przełomie maja i czerwca przedstawimy wariant inwestorski dla 140-kilometrowego odc. Warszawa-Łódź. Dla mieszkańców jest już uruchomiona strona internetowa z interaktywnymi mapami trzech wypracowanych dotychczas wariantów ze szczegółowymi rozwiązaniami technicznymi, np. estakadami, tuneli i powiązaniem z obecnym układem drogowym i torowym - napisano w komunikacie.

Kręgosłup komunikacyjny

Jak podano w komunikacie, Warszawa-CPK-Łódź i Łódź-Wrocław to swoisty kręgosłup komunikacyjny układu kolejowego CPK oraz kluczowe fragmenty tzw. igreka ("szprychy" CPK nr 9, która poprowadzi pociągi z Warszawy przez CPK i Łódź Fabryczną do zachodnich województw Polski). To także odcinek, za sprawą którego Port Solidarność zostanie włączony do sieci kolejowej.

CPK poinformował też, że w ciągu kolejnych tygodni powinien być znany proponowany wariant inwestorski dla 200-kilometrowego fragmentu szprychy Łódź-Wrocław. Obecnie między Łodzią i Wrocławiem dobiega końca II tura konsultacji STEŚ (studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe)z mieszkańcami gmin.

Prognozy ruchu

Jak przypomniano w komunikacie, w ramach STEŚ wykonawca dostarcza też spółce CPK m.in. prognozy ruchu, badania geologiczne i geotechniczne, a także analizy - np. ruchowo-eksploatacyjne, techniczne, środowiskowe i wielokryterialne - oraz przygotuje dokumentację geologiczno-inżynierską, mapy do celów projektowych. Na bazie założeń przekazanych przez CPK, uszczegółowionych w ramach STEŚ, ukształtowane zostają kluczowe parametry linii kolejowej - przebieg, lokalizacja stacji, liczba i rodzaj ruchu pociągów.

Spółka CPK przygotowuje budowę 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych, prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i nowego lotniska. W sumie to 30 zadań inwestycyjnych i prawie 2 tys. km nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane do końca 2034 r.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią. W ramach tego projektu na ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie.

