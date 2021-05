CPK nie dobije dobrych regionalnych portów lotniczych

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) ma być alternatywą dla innych lotnisk przesiadkowych w Europie. Jego celem jest także stworzenie nowego systemu transportu kolejowego, który obejmie swoim zasięgiem całą Polskę. Ma umożliwić nie tylko dojazd do CPK, ale również efektywne podróże po Polsce. Istotne będzie przy tym zastąpienie, na ile to możliwe, transportu kołowego transportem kolejowym. Program kolejowy ma być tym największym, obejmuje budowę około 1800 km linii kolejowych – wskazywano 5 maja podczas obrad sejmowej komisji infrastruktury.

- Nikt nie przewidział przecież pandemii. Docelowo będzie to lotnisko uzupełniające dla CPK - zaznaczył Horała. - Jeżeli chodzi o port lotniczy Chopina w Warszawie, to ma nastąpić przeniesienie głównego liniowego ruchu pasażerskiego na CPK. Co po przeniesieniu tej kategorii ruchu? Decyzje jeszcze nie zapadły. Gdybym ja był mieszkańcem Warszawy, to byłbym zwolennikiem, żeby to lotnisko całkowicie przenieść i uwolnić ten obszar. Wiem, że są też głosy przeciwne - wskazał Horała.Przypomniał również, że w Polsce postawiliśmy przed laty na rozproszony rozwój ruchu lotniczego. Na rynku lotniczym usługi hubowe są jego zdaniem potrzebne. Rynek lotniczy na tym rozproszeniu tracił. Dobre lotniska zdaniem Horały sobie poradzą. Chociaż są lotniska regionalne, które w dobrym dla branży roku 2019 i tak miały wielkie problemy.W trakcie obrad komisji wskazano także, iż jest podtrzymana wola odnowienia sieci osadniczej dla zainteresowanych. Osoby mieszkające na terenie przyszłej inwestycji będą pytane, czy są zainteresowane dobrowolną relokacją. Jeżeli natomiast chodzi o kwestie rekompensat, to będą one wyceniane przez rzeczoznawców.Czytaj także: Rozporządzenie o inwestycjach towarzyszących CPK weszło w życie