CPK opracował standardy szybkich kolei w Polsce

Standardy pozwolą zapewnić zachowanie jednolitych parametrów technicznych dla linii projektowanych w różnym czasie przez różne podmioty: spółkę CPK, wykonawców dokumentacji projektowej, firmy budowlane i inne instytucje z branży transportowej, w tym spółki Grupy PKP.

"Centralny Port Komunikacyjny przedstawił standardy Kolei Dużych Prędkości, opracowane z Instytutem Kolejnictwa i we współpracy z partnerami zagranicznymi. Są one niezbędne do projektowania i budowy tzw. szprych w ramach systemu kolejowego CPK, który będzie spójny z inwestycjami kolejowymi prowadzonymi i planowanymi przez kraje sąsiadujące z Polską" - poinformowała spółka CPK w informacji prasowej.

Jak przekazano, informację w tej sprawie przedstawił wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała wspólnie z prezesem spółki CPK Mikołajem Wildem podczas poniedziałkowego seminarium "Jak Inicjatywa Trójmorza może wpłynąć na rozwój polskiej kolei?" z udziałem m.in. wiceministra aktywów państwowych Macieja Małeckiego, pełnomocnika rządu ds. inicjatywy Trójmorza Pawła Jabłońskiego i członka zarządu PKP Rafała Zgorzelskiego.

Spółka wyjaśniła, że standardy pozwolą zapewnić zachowanie jednolitych parametrów technicznych dla linii projektowanych w różnym czasie przez różne podmioty: spółkę CPK, wykonawców dokumentacji projektowej (studiów wykonalności, koncepcji programowo przestrzennych, projektów budowlanych), firmy budowlane (projekty wykonawcze) i inne instytucje z branży transportowej, w tym spółki Grupy PKP.

Marcin Horała podkreślił, że bez standardów technicznych KDP, "nie dałoby się efektywnie projektować ani budować linii kolejowych dużych prędkości, czyli tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i planowanego lotniska".

"To bardzo ważny krok w ramach realizacji części kolejowej programu inwestycyjnego CPK, która jest już zaawansowana. Dla kilkuset kilometrów planowanych linii dobiegają już końca inwentaryzacje przyrodnicze, trwa też opracowywanie studiów wykonalności" - wskazał.

Jak podała spółka, specjalistyczne opracowanie "Standardy techniczne: szczegółowe warunki techniczne dla budowy infrastruktury kolejowej CPK - wytyczne projektowania" po wydrukowaniu liczy 31 tomów.

CPK przekazało, że inwestycje kolejowe CPK wpisują się w priorytety Inicjatywy Trójmorza, która obejmuje 12 krajów UE w regionie Bałtyku, Adriatyku i Morza Czarnego.

Spółka CPK planuje w ramach 30 zadań inwestycyjnych budowę prawie 1800 km nowych linii kolejowych o standardzie KDP - z prędkością projektową 250-350 km/h (w zależności od odcinka). Linie te mają zostać zrealizowane do końca 2034 r. Dla większości z nich trwają prace przygotowawcze: inwentaryzacje przyrodnicze i studia wykonalności.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na ok. 3 000 hektarów ma powstać Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

