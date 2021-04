CPK otrzymało niemal 160 tys. uwag do korytarzy kolejowych i drogowych

Prawie 160 tys. uwag i wniosków zgłosili mieszkańcy i samorządowcy podczas dwóch etapów ogólnopolskich konsultacji dot. wyznaczenia korytarzy dla nowych linii kolejowych i dróg ekspresowych dla Centralnego Portu Komunikacyjnego - poinformował pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Chodzi o uwagi do Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL) inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

"To były dotychczas największe konsultacje społeczne przeprowadzone w Polsce. W pierwszym etapie konsultacji społecznych SSL, które miały miejsce od 10 lutego do 10 marca 2020 r., mieszkańcy i samorządowcy zgłosili ponad 146 tys. uwag, w drugim etapie ok. 13 tys. uwag, czyli łącznie 159 tys. 506 uwag. Każda z nich została przeanalizowana" - powiedział podczas czwartkowej konferencji on-line wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Jak dodał, Strategiczne Studium Lokalizacyjne dotyczyło 630 gmin, czyli ponad 1/4 wszystkich gmin w Polsce.

"Dzisiaj ten właśnie ważny kamień milowy - Strategiczne Studium Lokalizacyjne wraz z oceną oddziaływania na środowisko (...) podpisuję; idzie ono do publikacji. Ten etap jest zakończony, jest za nami" - powiedział Horała.



Zobacz także: Centralny Port Komunikacyjny ma pod górę. Ceny w przetargach wystrzeliły

Podstawą SSL są korytarze przyszłych linii kolejowych o łącznej długości prawie 1 tys. 800 km.

Jak informuje spółka CPK, w pierwszej wersji SSL projektanci opracowali dla tych linii ponad 10 tys. km wariantów, czyli 200 razy więcej, niż wybudowano w Polsce po 1989 r. i 2,5-krotnie więcej, niż istnieje wszystkich autostrad i dróg ekspresowych w naszym kraju.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl