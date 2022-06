CPK: ruszają konsultacje społeczne związane z budową Portu Solidarność

W środę ruszają konsultacje społeczne w ramach prac nad przygotowaniem raportu oceny oddziaływania na środowisko do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla budowy Portu Solidarność w ramach planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Konsultacje potrwają co najmniej do 30 czerwca.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy.

W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie.

15 czerwca, ruszają dodatkowe, dobrowolne konsultacje społeczne w ramach prac nad przygotowaniem raportu oceny oddziaływania na środowisko do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.

Jak tłumaczy rzecznik spółki CPK Konrad Majszyk, ustawowe obowiązkowe konsultacje społeczne dotyczące oddziaływania inwestycji na środowisko przeprowadzi Regionalna Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie (RDOŚ), po złożeniu przez spółkę CPK wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, co jest planowane w III kwartale br.

"15 czerwca, ruszamy z dodatkowymi, dobrowolnymi konsultacjami społecznymi w ramach prac nad przygotowaniem raportu oceny oddziaływania na środowisko do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej" - powiedział Majszyk.

Jak dodał, konsultacje potrwają do 30 czerwca br. Spółka deklaruje, że będzie otwarta na ich ewentualne przedłużenie, jeśli będzie taka potrzeba ze strony mieszkańców. Konsultacje będą prowadzone przy pomocy formularza dostępnego pod adresem www.konsultacje.cpk.pl.

"Informacje pozyskane od mieszkańców posłużą do przygotowaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko" - tłumaczył.

W trakcie konsultacji zostaną też uruchomione punkty informacyjne, czynne w godz. 10.00-18.00, w których mieszkańcy będą mogli z pomocą asystenta wprowadzić swoje uwagi bezpośrednio do cyfrowego formularza konsultacyjnego. Punkty zostaną uruchomione w Grodzisku Mazowieckim (20 i 21 czerwca), Sochaczewie (22 i 23 czerwca) i Żyrardowie (27 i 28 czerwca).

Po zakończeniu konsultacji powstanie raport, który zostanie opublikowany na stronie www.cpk.pl

Przygotowania do budowy CPK "konsekwentnie i do przodu"

"Przygotowania do budowy CPK idą konsekwentnie i niezmiennie do przodu. W III kwartale planujemy złożyć wniosek o, a to już bardzo istotny element i krok naprzód w ramach procesu inwestycyjnego. Na jej podstawie inwestor może możemy ubiegać się o uzyskanie kolejnych wymaganych decyzji administracyjnych, np. decyzji lokalizacyjnej, pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę" - wyjaśnił Majszyk.

Jak dodał, decyzja środowiskowa wydawana jest przez RDOŚ na podstawie wyników postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w tym analizy raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. "Definiuje ona warunki przyszłej realizacji i eksploatacji całego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Określa sposób, w jaki należy projektować i realizować inwestycję tak, żeby zapewnić poszanowanie zasobów środowiska naturalnego oraz zminimalizować uciążliwości i negatywne oddziaływanie" - przekazał.

W zakres planowanego przedsięwzięcia, dla którego spółka CPK będzie ubiegała się o uzyskanie tzw. decyzji środowiskowej, wchodzą: lotnisko z dwoma drogami startowymi (każda o długości 3 800 metrów); węzeł kolejowy - łączący obszar lotniska z istniejącymi i planowanymi do wybudowania liniami kolejowymi, np. przygotowywanym 140 -kilometrowym odcinkiem Kolei Dużych Prędkości Warszawa-CPK-Łódź, dla którego w ubiegłym tygodniu spółka CPK ogłosiła wariant inwestorski; drogi - łączące obszar lotniska z istniejącą infrastrukturą drogową, np. z pobliska autostradą A2 oraz inne elementy np. linie elektroenergetyczne, sieć wodociągowa, infrastruktura wspierająca.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl