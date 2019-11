CPK szuka prezesa. Na razie spółką kieruje Mikołaj Wild

Rada nadzorcza spółki Centralny Port Komunikacyjny (CPK) wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu. Oferty można składać do 13 grudnia br. Na razie oddelegowany do pełnienia obowiązków prezesa spółki, odpowiedzialnej za realizację flagowej inwestycji rządu PiS, został Mikołaj Wild. Jak sam zdradził, ma zamiar wystartować w konkursie na to stanowisko.

Spółka Centralny Port Komunikacyjny powstała w 2018 r., by przygotować i zrealizować budowę nowego lotniska centralnego Polski.

Mikołaj Wild, dotychczasowy pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP, został oddelegowany do pełnienia obowiązków prezesa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zastąpi go Marcina Horała.

Wild ma zamiar wystartowac we właśnie ogłoszonym konkursie kwalifikacyjnym na stanowisko prezesa spółki CPK.