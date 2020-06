CPK szuka w Azji partnerów do współpracy

Warunki potencjalnej współpracy podczas etapu planowania Centralnego Portu Komunikacyjnego były omawiane z portami lotniczymi Incheon w Seulu i Narita w Tokio podczas kolejnej tury rozmów w ramach wyboru doradcy strategicznego - wskazał PAP prezes CPK Mikołaj Wild.

Dialog konkurencyjny na doradcę strategicznego został ogłoszony w połowie marca br. Z ośmiu portów lotniczych z różnych stron świata do ostatecznej fazy postępowania zostały zakwalifikowane: Incheon w Seulu i Narita w Tokio.Główne międzynarodowe lotnisko w Korei Południowej zostało otwarte w 2001 r. - po ośmiu latach budowy. Lotnisko jest położone na wyspie Yeongjong-Yongyu, 52 km od Seulu. Natomiast Narita International Airport został otwarty w 1978 r. - po 12 latach budowy. Znajduje się 65 km od centrum Tokio.Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju. Zgodnie z zapowiedziami sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.