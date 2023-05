CPK szuka wykonawców dla Kolei Dużych Prędkości. Ogłosiła przetargi

Spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła przetargi na prace przygotowawcze dla projektowanych pierwszych odcinków Kolei Dużych Prędkości Warszawa - CPK - Łódź i Łódź - Sieradz - Wrocław - przekazał rzecznik spółki Konrad Majszyk. Obejmą one m.in. rozbiórki i wycinki - dodał.

CPK poszukuje wykonawców, którzy zrealizują prace przygotowawcze przy budowie dwóch kluczowych części kolejowego "igreka", czyli linii Warszawa - Łódź i Łódź - Wrocław. Łącznie to ponad 340 km kolejowych tras, na których pociągi mają rozpędzać się do 250 km/h.

Pierwsze roboty w ramach zawartych umów ramowych rozpoczną się zgodnie z harmonogramem już w tym roku. Najpierw dla szprychy CPK nr 9 na odcinku Warszawa - CPK - Łódź, z którego pasażerowie powinni zacząć korzystać w 2028 r. wraz z uruchomieniem I etapu lotniska.

Dwa następne przetargi - na rozpoznanie geologiczne i wycinki drzew - zostaną ogłoszone w ciągu najbliższych dni. Zakładana maksymalna wartość tych trzech kontraktów to łącznie ok. 280 mln zł netto.

Rzecznik spółki przekazał, że przetargi dotyczą trzech obszarów: robót rozbiórkowych wraz z pracami towarzyszącymi (m.in. zgłoszenia wykonania w oparciu o projekty, uzyskania zgód administracyjnych i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej); rozpoznania podłoża budowlanego wraz z opisem metodyki badań gruntowych i wyników wraz z modelem geologicznym; wycinki drzew i krzewów oraz prac porządkowych, m.in. karczowania karpin i frezowania pni wraz z zagospodarowaniem biomasy.

"Pierwsze roboty w ramach zawartych umów ramowych rozpoczną się zgodnie z harmonogramem już w tym roku. Najpierw dla szprychy CPK nr 9 na odcinku Warszawa - CPK - Łódź, z którego pasażerowie powinni zacząć korzystać w 2028 r. wraz z uruchomieniem I etapu lotniska. Liczymy na wyłonienie w przetargach doświadczonych wykonawców, którzy sprawnie przygotują teren budowy dla linii kolejowych" - przekazał Majszyk.

Dodał, że w ramach pierwszego postępowania na prace rozbiórkowe CPK podpisze umowę łącznie z 30 wykonawcami (15 dla każdego z dwóch z odcinków). Oferty można składać do 23 czerwca.

Dwa następne przetargi - na rozpoznanie geologiczne i wycinki drzew - zostaną ogłoszone w ciągu najbliższych dni.

Zakładana maksymalna wartość tych trzech kontraktów to łącznie ok. 280 mln zł netto.

Pakiet przetargów na prace przygotowawcze dla odcinków kolejowych Warszawa - Łódź i Łódź - Wrocław w ciągu najbliższych tygodni domknie czwarte postępowanie - na nadzór archeologiczny.

"Podczas wyboru firm przez CPK, z którymi spółka CPK podpisze umowy ramowe, kluczowym kryterium będą doświadczenie i kwalifikacje oferentów. Wykonawcy poszczególnych zadań będą potem wybierani spośród zakwalifikowanych firm na podstawie ceny w postępowaniach cząstkowych" - przekazał Majszyk.

Dodał, że spółka CPK ma wybrane warianty inwestorskie, czyli preferowane przebiegi, dla pięciu odcinków KDP: 140 km między Warszawą, CPK i Łodzią, 200 km między Łodzią, Sieradzem i Wrocławiem (dla obu tych tras trwa już zaawansowane projektowanie) i 155 km z między Sieradzem i Poznaniem, a także 40 km na Podkarpaciu: z Łętowni do Rzeszowa i 70 km na Śląsku: między Katowicami i czeską Ostrawą.

Łącznie studia wykonalności są gotowe albo opracowywane dla ponad 1500 km z 2000 km planowanych kolejowych szprych CPK.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha ma być wybudowany port lotniczy, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać do 40 mln pasażerów rocznie.

W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

CPK ma zostać uruchomiony w 2028 r. wraz z węzłem kolejowym i odcinkiem Kolei Dużych Prędkości Warszawa - Łódź. Reszta inwestycji kolejowych CPK jest zaplanowana do połowy kolejnej dekady.

