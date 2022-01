CPK: w tym roku wybór generalnego projektanta terminala pasażerskiego

W 2022 r. przewidujemy złożenie wniosku o decyzję środowiskową dla Portu Solidarność, planujemy też wyłonić projektanta generalnego, który zrobi projekt głównego terminala pasażerskiego i węzła przesiadkowego - mówił rzecznik spółki Centralny Port Komunikacyjny Konrad Majszyk.

"W 2022 r. w ramach master planu zapadną kolejne decyzje, które będą miały bezpośredni wpływ m.in. na kształt lotniska, jego funkcjonowanie, integrację z koleją" - powiedział Majszyk.

Zapewnił, że nadrzędnym celem jest rozpoczęcie budowlanych prac przygotowawczych przed końcem 2023 r. "Zmierzamy temu konsekwentnie, krok po kroku, podporządkować nasze działania" - podkreślił.

Jak przekazał Majszyk, w 2022 r. spółka CPK przewidujemy złożenie wniosku o decyzję środowiskową dla Portu Solidarność.

"Obszar preferowanej lokalizacji lotniska, który przedstawiliśmy mieszkańcom w połowie grudnia, zostanie w 2021 r. doprecyzowany przy udziale m.in. master plannera - na potrzeby wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Jednocześnie zakończymy badania środowiskowe i terenowe, które trwają na dużą skalę od początku 2021 r." - wyjaśnił.

Dodał, że tzw. pełna inwentaryzacja gatunków roślin i zwierząt odbywa się na obszarze 335 km kw. na terenie i wokół planowanego lotniska, a inwentaryzacja gatunków ptaków, mogących stanowić potencjalne zagrożenie dla ruchu lotniczego, trwa na obszarze 1055 km kw.

"W 2022 r. planujemy wyłonić z listy światowych pracowni architektonicznych, które biorą udział w przetargu, tzw. master architekta, czyli projektanta generalnego. Wskażemy podmiot z międzynarodowym doświadczeniem przy dużych inwestycjach lotniskowych, który wykona projekt głównego terminala pasażerskiego i węzła przesiadkowego" - tłumaczył rzecznik.

Jak dodał, do master architekta będą dołączali wykonawcy pozostałych prac projektowych, których spółka planuje wybrać w kolejnych przetargach.

"W nadchodzącym roku będziemy kontynuować wykup nieruchomości w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć, który trwa od grudnia 2020 r. Część umów jest podpisana, następne transakcje są w przygotowywaniu, a rzeczoznawcy majątkowi dokonują wycen, na podstawie których składamy kolejne oferty nabycia" - powiedział Majszyk.

Wskazał, że dotychczas do PDN zgłosiło się ponad 200 właścicieli. "Dla wszystkich uczestników PDN obowiązuje szereg ułatwień, np. organizację i sfinansowanie przez spółkę CPK przeprowadzki, pokrycie przez CPK kosztów obsługi prawnej, możliwość użytkowania nieruchomości po dokonaniu transakcji, a przed rozpoczęciem prac budowlanych" - tłumaczył.

W 2022 r. spółka planuje dalej prowadzić specjalistyczne prace przedprojektowe m.in. z Lotniskiem Incheon z Seulu, doradcą strategicznym CPK, i Grupą Arup, która pełni rolę master plannera. "Przy pomocy master plannera zostaną także rozwiązania w ramach master planu, które pozwolą stworzyć optymalną ofertę CPK dla podróżujących i w dużym stopniu zdecydują o przyszłym kształcie nowego lotniska" - powiedział.

"Jeśli chodzi o inwestycje kolejowe w ramach CPK, to zakładamy, że w 2022 r. będą gotowe zlecone w 2021 r. studia techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ) dla ok. 1000 km planowanych linii kolejowych. W ramach tych kontraktów w 2022 r. powstaną tzw. warianty inwestorskie przebiegów, które zaproponujemy we wnioskach o decyzje środowiskowe" - przekazał Majszyk.

"Rolą CPK jest w maksymalny sposób wykorzystać i w sposób jak najbardziej elastyczny dostosować projektowaną infrastrukturę do najnowszych trendów, uwzględniając tzw. efekt COVID-19 i rosnącą rolę lotniczego cargo. Stawką jest impuls dla PKB, rynku pracy, produkcji" - tłumaczył Majszyk.

