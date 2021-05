CPK: wykonawca prac przygotowawczych nowych linii wybrany

Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) wybrała najkorzystniejszą ofertę na wykonanie prac przygotowawczych dla nowych linii kolejowych na odc. Łętownia-Rzeszów. Dzięki nowej trasie mieszkańcy Podkarpacia dojadą szybciej m.in. do Warszawy, Stalowej Woli i Lublina, a docelowo również do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Przed kolejnymi etapami

Na linii nr 58 Łętownia-Rzeszów pociągi będą rozpędzać się do prędkości od 160 do 250 km/h, a na linii nr 632 do Lotniska Rzeszów-Jasionka do 120 km/h. W trakcie prac nad STEŚ zostanie podjęta decyzja o zastosowaniu zasilania 25 kV AC lub 3 kV DC.Według harmonogramu pierwsze roboty budowlane mają ruszyć w 2023 r. CPK zakłada, że odcinek linii łączący Łętownię z Rzeszowem zostanie oddany do użytku przed końcem 2027 roku.Następnym etapem prac przygotowawczych po wykonaniu STEŚ będzie opracowanie dokumentacji projektowej, czyli m.in. projektu koncepcyjnego, materiałów do decyzji środowiskowej i projektu budowlanego. Spółka CPK jest na końcowym etapie wstępnych konsultacji rynkowych przed ogłoszeniem przetargu na umowę ramową dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej dla 30 zadań inwestycyjnych.Program Kolejowy CPK zakłada budowę łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Na te inwestycje składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 „szprych" prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK.Zobacz także: CPK: znamy wykonawcę prac projektowych do budowy tunelu dalekobieżnego w Łodzi