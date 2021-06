CPK: Z Rzeszowa do Warszawy dwa razy szybciej. Jest umowa dla nowej linii kolejowej

Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała w Rzeszowie umowę na prace przygotowawcze dla nowej 40-kilometrowej linii kolejowej Łętownia – Rzeszów. Dzięki inwestycji dwa razy szybciej niż obecnie będzie można dotrzeć z Rzeszowa do Warszawy.

Łętownia-Rzeszów to pierwsza inwestycja spółki CPK w woj. podkarpackim. Na ponad 40-kilometrowy odcinek nowej linii składają się na niego planowane linie kolejowe: nr 58 od stacji Łętownia do Rzeszowa i nr 632 do Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka.

Trasa powstanie w ramach tzw. szprychy nr 6, która połączy Warszawę i CPK z Radomiem, Ostrowcem Świętokrzyskim, Stalową Wolą i Rzeszowem, a docelowo z Sanokiem.

Na linii nr 58 Łętownia - Rzeszów pociągi będą rozpędzać się do prędkości do 250 km/godz., a na linii nr 632 do Lotniska Rzeszów-Jasionka do 120 km/godz. Umowa opiewa na kwotę 9,7 mln zł netto.

Jak zaznaczył pełnomocnik rządu ds. CPK, wiceminister Marcin Horała, "program CPK to nie tylko lotnisko, ale przede wszystkim rozwój kolei w całej Polsce".

Zwrócił uwagę, że w konsekwencji tego przedsięwzięcia powstanie 1800 kilometrów nowych linii kolejowych, a zmodernizowanych zostanie kilka tysięcy kilometrów istniejących.

"To jest stworzenie nowego systemu transportowego Polski. Dostarczenie Polakom możliwości poruszania się po kraju w sposób znacznie bardziej wygodny, szybki i sprawny niż ma to miejsce obecnie" - mówił Horała.

Według niego, "w efekcie realizacji programu, Polska będzie miała system transportowy ze światowej pierwszej ligi".

Obecny na uroczystości podpisania umowy wiceminister infrastruktury Rafał Weber, projekt CPK porównał "do realizowanego przed laty wielkiego projektu Centralnego Okręgu Przemysłowego, który miał wybić Polskę na niepodległość gospodarczą, militarną, ekonomiczna".

Łętownia–Rzeszów to >40-kilometrowy łącznik #CPK od strony Stalowej Woli w kierunku stolicy Podkarpacia. To też fragment "szprychy" nr 6, która umożliwi przejazd z @miasto_rzeszow do @warszawa w 2 godz. 15 min #KolejnaPolske

"CPK w moim przekonaniu też jest takim projektem. Ma nie tylko usprawnić komunikacje i transport, ale też pokazać, że Polska jest krajem nowoczesnym" - mówił Weber.

Łętownia-Rzeszów to pierwsza inwestycja spółki CPK w woj. podkarpackim. Umowa o wartości 9,7 mln zł netto została podpisana podczas dzisiejszej konferencji prasowej na stacji PKP Rzeszów Główny.

Ponad 40-kilometrowy odcinek nowej linii Łętownia - Rzeszów to kolejowy łącznik prowadzący od strony Stalowej Woli w kierunku stolicy Podkarpacia. Składają się na niego planowane linie kolejowe: nr 58 od stacji Łętownia do Rzeszowa i nr 632 do Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka. Trasa powstanie w ramach tzw. szprychy nr 6, która połączy Warszawę i CPK z Radomiem, Ostrowcem Świętokrzyskim, Stalową Wolą i Rzeszowem, a docelowo z Sanokiem.

"Szprycha" nr 6 #CPK, której fragmentem będzie nowy odcinek na Podkarpaciu, to korzyści dla pasażerów. Umowa na prace przygotowawcze #STEŚ dla odc. Łętownia-Rzeszów już podpisana #KolejnaPolske

Kontrakt na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, został zawarty z konsorcjum firm: BBF, Ingerop Polska i SAFEGE. Jego wykonanie potrwa 13 miesięcy.

Na linii nr 58 Łętownia - Rzeszów pociągi będą rozpędzać się do prędkości do 250 km/godz., a na linii nr 632 do Lotniska Rzeszów-Jasionka do 120 km/godz.

Inwestycje kolejowe CPK w Podkarpackiem zapewnią docelowe skrócenie przejazdu z Rzeszowa do Warszawy do 2 godz. 15 min, ze Stalowej Woli do 1 godz. 45 min i z Tarnobrzegu do 1 godz. 55 min. Z Jasła, Krosna i Sanoka dojedziemy do stolicy w 2 godz. 50 min, a z Przemyśla w 3 godz. 15 min.

- #CPK to nie tylko lotnisko, ale też łącznie 1800 km nowych linii kolejowych w różnych regionach Polski, w tym. odc. Łętownia-Rzeszów. Czas na inwestycje kolejowe #KolejnaPolske - @mhorala @MI_GOV_PL

Według harmonogramu pierwsze roboty budowlane mają ruszyć w 2023 roku. CPK zakłada, że odcinek linii łączący Łętownię z Rzeszowem zostanie oddany do użytku przed końcem 2027 roku.

Docelowo w ramach Programu CPK na Podkarpaciu zostanie zbudowanych 155 km nowych linii kolejowych, a kolejne 173 km zostaną zmodernizowane.

Program Kolejowy CPK zakłada budowę łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Na te inwestycje składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 "szprych" prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK.

