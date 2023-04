CPK zainwestuje w szybkie pociągi

W lipcu ma zapaść decyzja otwierająca drogę do budowy terminala. Spółka odpowiedzialna za powstanie portu powalczy o dotację na tory. Chce też zbudować pool taborowy z ponad 100 pociągami,

Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz pełnomocnik rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) zapowiedział w "Pulsie Biznesu" start inwestycji. Jak wyjaśnił, procedura toczy się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i zakłada, że w lipcu resort otrzyma decyzję środowiskową.

"Planujemy oddanie do użytku pierwszego etapu portu lotniczego w 2028 r. Bierzemy pod uwagę ryzyko wydłużenia terminu, ale dotychczas nie było odstępstw od harmonogramu. W porównaniu z innymi inwestycjami w Europie tempo przygotowania inwestycji i jej realizacji jest rekordowo szybkie" - przekazał "Pulsowi Biznesu" Horała.

Jak przypomniała gazeta, przymiarki do budowy CPK zaczęły się mniej więcej sześć lat temu, a pierwotnie szacowano koszt budowy portu lotniczego na 19 mld zł. Obecnie kosztorys opiewa na kwotę do 8,1 mld EUR.

Wskazano, że równocześnie z lotniskiem ma być gotowa znaczna część węzła przy CPK, kolejowa linia dużych prędkości z Warszawy do lotniska i do Łodzi, a także tunel w tym mieście. Te inwestycje będą finansowane z negocjowanego właśnie w rządzie wieloletniego programu, który określi zadania do realizacji w najbliższej dekadzie. Jak podaje "Puls Biznesu", jego wartość nie jest jeszcze ostatecznie określona, ale wiceminister przyznaje, że z pewnością znacznie przekroczy 100 mld zł. Wiadomo jedynie, że po zbudowaniu linii Warszawa - Łódź planowane jest przedłużenie jej do Sieradza, a następnie do Wrocławia i do granicy z Czechami, a także do Poznania.

Horała przekazał, że trwają również rządowe konsultacje dotyczące uchwały, na podstawie której CPK powoła pool taborowy - chodzi o zakup pociągów dużych prędkości, które będą mogli wynająć przewoźnicy chcący kursować po liniach zbudowanych w ramach projektu CPK. W grę wchodzi zakup ponad 100 pojazdów.

W ramach projektu CPK będą także realizowane przez GDDKiA inwestycje drogowe, np. poszerzenie autostrady A2 Łodź - Warszawa oraz budowa obwodnic lotniska i aglomeracji warszawskiej.

