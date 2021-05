CPK: znamy wykonawcę prac projektowych do budowy tunelu dalekobieżnego w Łodzi

Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) wybrała najkorzystniejsze oferty na wykonanie prac projektowych dla tunelu dalekobieżnego w Łodzi. To kolejne rozstrzygnięcie przetargów w ramach Programu Kolejowego CPK.

W ramach zamówienia wykonawca dostarczy spółce CPK m.in. dokumentację geodezyjną, geotechniczną i geologiczno-inżynierską, raport o oddziaływaniu na środowisko (tzw. ponowna ocena oddziaływania na środowisko), warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz raport środowiskowy DŚU.Według harmonogramu pierwsze roboty budowlane mają ruszyć w 2023 r. Zgodnie z założeniami, tunel dalekobieżny w Łodzi zostanie oddany do użytku przed końcem 2027 r. Inwestycja jest realizowana w ramach porozumienia z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi, z wykorzystaniem dokumentacji, w tym studium wykonalności i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przygotowanej w 2013 r.Program Kolejowy CPK zakłada budowę łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. Na te inwestycje składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 „szprych" prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK.Zobacz także: Horała: 100 mln euro w KPO na Centralny Port Komunikacyjny