CTL Logistics: chcemy być liderem zielonej zmiany; klienci pytają o ślad węglowy

CTL Logistics jako jeden z pierwszych przewoźników kolejowych w Polsce mocno zaangażował się w przejście na zasilanie zieloną energią. To korzystne dla środowiska działanie, jednocześnie ma się opłacić. Kolej szybko się zmienia, także pod względem struktury przewozów i techniki zarządzania. O wyzwaniach i szansach z tym związanych rozmawiamy z prezesem firmy Grzegorzem Bogackim.







- Jeśli chodzi o energię, to na razie obserwujemy wzrost cen, i to spory. To m.in. efekt obciążenia energii produkowanej z węgla kosztami klimatycznymi. Zakładam, że energia odnawialna z czasem będzie od niej tańsza, szczególnie gdy potencjał jej pozyskiwania znacząco się zwiększy. Według informacji uzyskanych od liderów produkujących instalacje fotowoltaiczne mają one masowo powstawać na dachach naszych domów, nie trzeba wielkich farm fotowoltaicznych zajmujących dużo terenu, który może być wykorzystany w innych projektach, do innych celów.- Naszym celem jest osiągnięcie co najmniej 30 proc. energii z OZE w strukturze dostaw do roku 2022, a w kolejnych latach przyrost 20-30 proc. rocznie, co dawałoby nam szansę uzyskania minimum 80 proc. zielonej energii w 2025 r. Oczywiście warunkiem jest rozwój instalacji OZE, ale moim zdaniem tego już się nie da zatrzymać.- Bardzo ważna. To kilkadziesiąt milionów złotych rocznie. W części niemieckiej używamy tylko lokomotyw elektrycznych, w Polsce tabor jest mieszany. Oczywiście pojazdy liniowe to głównie elektryki, mamy też kilka liniowych lokomotyw spalinowych i sporo takich lokomotyw manewrowych. Bocznice nie są zelektryfikowane, więc musimy stosować, tak jak inni przewoźnicy, lokomotywy spalinowe.Flota w cargo będzie zresztą wymieniana. Coraz częściej będzie się używać lokomotyw elektrycznych z dieslowskim modułem dojazdowym. Same diesle to już inne silniki niż kiedyś, są znacznie mniej emisyjne.Czytaj także: Pociągi w Polsce zasilane zieloną energią. Znamy szczegóły projektu - Wpływ pandemii na naszą firmę okazał się mniejszy niż jej oddziaływanie na cały rynek. To zasługa szybkiej zmiany polegającej na przekonfigurowaniu kierunków przewozów, jak i uniwersalności spółki w zakresie spełniania oczekiwań klientów. Szybko uruchomiliśmy komunikację specjalną, w newsletterach informowaliśmy na bieżąco, co się dzieje z naszymi pociągami, także na granicach. Zostało to bardzo dobrze odebrane.Drugi kwartał ubiegłego roku to duży "przysiad", m.in. z powodu spadku przewozów węgla, co było efektem mniejszego zapotrzebowania energetyki. Niestety, musieliśmy obniżyć wynagrodzenia na sześć miesięcy, za zgodą i w porozumieniu z organizacjami związkowymi, od 10 do 20 proc., poza osobami zarabiającymi najmniej. To było spore wyrzeczenie dla całej organizacji, ale też spore oszczędności liczone w milionach złotych. Niewątpliwie pomogło nam to przejść ten trudny okres. Cała załoga stanęła na wysokości zadania.Spadł popyt nie tylko na węgiel, ale i na stal, i na rudę. Łańcuchy dostaw zostały mocno porwane. Patrząc z perspektywy, mogę jednak stwierdzić, że jako przewoźnicy kolejowi nie oberwaliśmy tak jak inne branże – turystka, gastronomia, hotelarstwo.Od trzeciego kwartału 2020 firmy zaczęły znowu myśleć o biznesie i próbować w trudnych czasach jednak sobie radzić.Mieliśmy trochę zachorowań wśród pracowników, w tym liniowych, maszynistów, ale nie spowodowało to zakłóceń w obsłudze klientów. Do 10 maja tego roku pracowaliśmy zdalnie (home office), oczywiście poza służbami, które muszą wykonywać swoje zadania w terenie.10 maja, kierując się rekomendacjami służb sanitarnych, wróciliśmy do biur. Organizacja tego potrzebowała, niektórzy ludzie nie widzieli się ponad rok. Podzieliliśmy się na zespoły. Nawet jeśli trzeba było odwiedzić siedzibę firmy, to robiliśmy to tak, aby unikać wieloosobowych spotkań.- Odpowiem na to pytanie tak: udało się na dobre rozwinąć przewozy intermodalne. Z 1,5 proc. podnieśliśmy nasz udział w rynku do prawie 4 proc. Mocno pracujemy, żeby cały czas ten udział zwiększać.Klient jest wymagający, ale pojawiły się marże. Jeszcze parę lat temu były, powiedzmy to sobie, nie za wysokie. Ostatnio się to zmienia. Niedawny incydent na Kanale Sueskim pokazał, że dostawcy powinni dywersyfikować swoje łańcuchy dostaw. Część zdecyduje się na to, żeby mieć w odwodzie czynne połączenia kolejowe z Europą. Ten rok będzie kolejnym, w którym intermodal będzie rósł, mimo pandemii i różnych ograniczeń.- Założyliśmy budżet wyższy niż w roku 2020 we wszystkich obsługiwanych przez nas segmentach rynku. Najbardziej perspektywiczne są segmenty: intermodalny, stalowy oraz paliw i chemii. Stabilizacji oczekujemy w przewozach węgla i kruszyw. Mimo tego, że mocno ogranicza się „temat węglowy”, to będzie on jeszcze przez kilka lat dawać utrzymanie, nie tylko zresztą nam.Kluczem do przyszłości naszej spółki jest intensyfikacja przewozów intermodalnych i transgranicznych. Mamy potrzebne kompetencje. Obsługujemy klientów nie tylko na terenie Polski, ale też w dłuższym łańcuchu. Im dalej jedzie pociąg, tym biznes robi się bardziej efektywny, a jeśli jeździ się „w kółeczku”, to naprawdę można na tym zarobić.Współpracujemy ściśle z polskimi portami w Trójmieście, realizujemy przewozy do najważniejszych operatorów terminali intermodalnych. Jesteśmy blisko portów, to okna na świat, a sporo się w nich ostatnio dzieje. Spółką, która je obsługuje, jest CTL Północ.Działamy także na głównym przejściu Nowego Jedwabnego Szlaku w Małaszewiczach. Ten rok zapowiada się tam bardzo dobrze. Mamy spółkę z partnerem białoruskim i przeładunkowy terminal masowy w Bakunach. Przeładowujemy tam importowany do Polski węgiel. Ten kierunek, patrząc na jakość surowca i klientów, będzie jeszcze przez pewien czas się utrzymywał. Wiadomo, że na węgiel nie można dziś patrzeć perspektywicznie, ale przez parę lat będzie jeszcze sporo do wożenia.Jeśli chodzi o kontenery, to w 2020 r. przewieźliśmy 108 tys. TEU, a w 2019 tylko 28 tys. TEU. Wzrost, w naszej skali, jest imponujący.- To zależy od kierunków. Są relacje, np. ze Wschodu, gdzie stawki za przewóz węgla są przyzwoite. Jeśli chodzi o intermodal, to stawki w przewozach transgranicznych są atrakcyjniejsze niż w przewozach po Polsce, np. z portów. Generalnie średnie stawki intermodalne z roku na rok rosną. To nie są oczywiście wzrosty jak na nasze potrzeby oszałamiające, ale jeszcze kilka lat temu w ogóle nie było o tym mowy.Dziś wszyscy patrzą w kierunku intermodalu, bo rynek węgla będzie się kurczył. W ciągu 20 lat wyparowało z niego kilkadziesiąt milionów ton, a konkurencja jest naprawdę duża. W Polsce wydano około 100 licencji, w tym ponad 70 jest aktywnych. W statystykach przewozów firmy ujęte w kategorię „pozostałe” całkiem nieźle sobie radzą. To bardzo małe podmioty, ale co roku zabierają liderom po procencie z rynkowego tortu.- Oczywiście jestem za wolnością w działalności gospodarczej, bo na tym zyskuje klient, a przecież każdy z nas, na różnym etapie, jest klientem. Erozja marż, stawek, jest jednak faktem. Rynek kolejowy to rynek regulowany, ponad 50 proc. kosztów to koszty stałe. Jeżeli chce się wywiązywać z obowiązków w sposób solidny, nie przedkładając zysku nad bezpieczeństwo przewozów, a tak się dzieje u nas, potrzebna jest skala. Małe firmy nią nie dysponują.- Bardzo dobra. Koszty dostępu do infrastruktury w naszym przypadku to kilkadziesiąt milionów złotych rocznie. Rozumiemy, że te tysiące kilometrów torów wymagają ogromnych nakładów i PKP PLK te nakłady czyni. To widać. Wszystkim się nam jeździ w tej chwili fatalnie. Wynika to z tego, że inwestycji na torach jest naprawdę moc. Stoimy tu, stoimy tam. Klient niechętnie słucha o naszych problemach i płaci wcześniej umówioną stawkę, a nas kosztuje to naprawdę dużo pieniędzy.Uniknęliśmy podwyżki stawek dostępu do torów, ale trzeba zwrócić uwagę, że zarządcy infrastruktury kolejowej w Europie obniżyli ceny o 50, a nawet i więcej procent. Niemiecki zarządca DB Netz obniża opłaty w roku 2021 o 98 proc.Stawki dostępu do torów to kilkadziesiąt procent kosztów każdego przewoźnika, również CTL Logistics. Cieszymy się, że nie wzrosły, a będziemy cieszyć się jeszcze bardziej, gdy państwo zauważy, że obniżając stawki, można kolei bardzo pomóc. Nie przełożymy tego na wzrost wyników, ale na dalsze inwestycje w tabor i obniżkę ceny dla klientów, by przyciągnąć ich do siebie. A tak, chcemy czy nie chcemy, cały czas konkurujemy z transportem samochodowym, który na razie, co tu dużo mówić, wygrywa.Czytaj także: Ciężarówka kontra pociąg. Prawdziwe koszty i kto za to płaci - Nie ma dziś efektywnego zarządzania żadnym biznesem bez wykorzystania narzędzi IT. Operowanie arkuszami Excela to zdecydowanie za mało.Na początku maja wystartowaliśmy z systemem, który wdrażaliśmy przez ostatnie 1,5 roku, w trudnym czasie pandemii. Na 200 proc. zaangażował się w to wiceprezes Andrzej Pawłowski. Kupiliśmy prawie 500 tabletów i poszliśmy do maszynistów, do rewidentów, mówiąc, że wszystkie dokumenty papierowe zamieniamy na elektroniczne.Zna pan średni wiek maszynistów, nie wszystkim się to podobało. To jednak świetni ludzie, pracujący na kolei w drugim czy trzecim pokoleniu. Rozmawialiśmy więc, pokazywaliśmy, przekonywaliśmy. W tej chwili nie mam żadnych sygnałów, że coś nie działa. Myślę, że za miesiąc, dwa, trzy, gdy system okrzepnie, już nikt nie będzie chciał wracać do tego, co było.Jakie daje to korzyści? Mamy uchwycony cały proces, od zamówienia klienta do wystawienia faktury. Upatrujemy też pewnej przewagi konkurencyjnej, bo mając dużo informacji, możemy prowadzić ich analizę niemal w czasie rzeczywistym i odpowiednio reagować. Lepsze zarządzanie taborem to mniejsze koszty z pożytkiem dla klienta.W następnym kroku będziemy chcieli, aby klienci mieli możliwość „podglądania” pociągów, tak jak teraz każdy z nas ma możliwość śledzenia przesyłki kurierskiej z zamówionym w sklepie internetowym towarem. Dziś każdy z tego korzysta, i to na telefonie. Tak samo ma to wyglądać w przypadku kolejowych przewozów cargo.