CTL Logistics i PKP Energetyka stawiają na energię odnawialną

CTL Logistics oraz PKP Energetyka podpisały listy intencyjne, dzięki którym przewoźnik dołącza do Programu Zielona Kolej. Celem współpracy jest przejście CTL Logistics na energię z OZE, która będzie wykorzystywana zarówno do zasilania pociągów jak i infrastruktury przewoźnika.

Dodatkowo firmy będą współdziałały w celu zainstalowania na terenach i budynkach należących do przewoźnika instalacji fotowoltaicznych, które zasilą budynki, bocznice i pozostałą infrastrukturę, co przyczyni się do realizacji celu: neutralnej emisyjnie firmy kolejowej.Taki sam cel realizuje w swojej Strategii 2021-2030 PKP Energetyka, która w 2021 r. zakończy projekt budowy paneli fotowoltaicznych na wszystkich swoich podstacjach trakcyjnych.- Branża kolejowa staje się prawdziwym liderem w zakresie wspierania realizacji celów klimatycznych. Nie tylko jesteśmy najbardziej efektywnym środkiem transportu, ale podejmujemy konkretne kroki aby być neutralni środowiskowo. Wierzymy, że nasze działania sprawią, że pociąg stanie się środkiem pierwszego wyboru dla pasażerów i firm wożących swoje towary - mówi Wojciech Orzech, prezes PKP Energetyka. Czytaj także: Kolej przestawia zwrotnicę. Czysta energia napędzi pociągi



Z energii odnawialnej chcą też korzystać PKP Cargo i DB Cargo Polska. Obie firmy porozumiały się w tej sprawie z PKP Energetyka już wcześniej.