CTL Logistics odebrał nową lokomotywę. W planach kolejne

Tabor CTL Logistics zasiliła pierwsza lokomotywa Gama Marathon wyprodukowana przez bydgoską Pesę. W sumie przewoźnik chce dysponować 9 lokomotywami Gama.

Gama Marathon to lokomotywa elektryczna z modułem dojazdowym. Napędzany dodatkowym silnikiem spalinowym agregat prądotwórczy umożliwia poruszanie się̨ lokomotywy na odcinkach pozbawionych sieci trakcyjnej i podczas manewrowania. Jednostka, która 27 grudnia trafiła do CTL, należy do poolu taborowego Rail Capital Partners, firmy zajmującej się dzierżawą lokomotyw.

Nowa Gama będzie obsługiwać trasę Sławków - Port Północny

- Lokomotywa już została „zakontraktowana” do obsługi przewozów kontenerowych na trasie Sławków - Port Północny. Jej parametry pozwalają na optymalizację całego łańcucha poprzez ograniczenie wykorzystania zasobów ludzkich jak i środków trakcyjnych. Dotychczas przy realizacji takich tras musieliśmy wykorzystywać łącznie trzy lokomotywy z drużynami trakcyjnymi, teraz i na szlak, i na dwie końcówki first i last mile, wystarczy jedna Gama. Takich kontraktów z potencjałem optymalizacji mamy sporo. Gama poradzi sobie na całym przewozie, łącznie z niezelektryfikowanymi bocznicami kolejowymi oraz pracami manewrowymi w końcowej fazie realizacji przewozów w portach, hutach, kopalniach czy terminalach kontenerowych - powiedział Grzegorz Bogacki, prezes CTL Logistics.

- Obecnie w spółce posiadamy 46 lokomotyw, z których korzysta już 16 przewoźników. Bardzo się cieszymy, że CTL Logistics dołączył do grona naszych klientów, a lokomotywy z naszego pool-u taborowego zasilą flotę jednego z największych polskich przewoźników. To dla nas wielka nobilitacja. Jako ROSCO (z ang. rolling stock company - red.) chcemy dalej zwiększać ilostan nowoczesnych i niezawodnych pojazdów. Widzimy, że zapotrzebowanie na rynku na tego typu tabor stale rośnie, wypierając dotychczasowe wiekowe pojazdy - dodał Ireneusz Kozłowski, prezes RCP.

CTL Logistics planuje kolejne inwestycje taborowe

Pierwsza Gama z logo CTL Logistics rozpocznie pracę już za kilka dni, kolejna w pierwszym kwartale 2023 roku. Jednak przewoźnik już teraz zapowiada, że to dopiero pierwszy krok w kierunku wieloletniej współpracy z RCP a także producentem lokomotyw - spółką Pesa. Przewoźnik planuje kolejne inwestycje taborowe, tak aby łącznie dysponować 9 lokomotywami Gama.







