Ćwierć wieku wielkich nakładów inwestycyjnych na kolei

Czwarta dekada XXI wieku na kolei rozpocznie się uruchomieniem co najmniej pierwszej nitki linii Y szybkich pociągów, czyli od skoku technologicznego. Choć w przyszłej dekadzie pasażerowie i klienci przewozów cargo będą już korzystali z efektów wieloletnich modernizacji 9000 km torów, to nadal na ponad połowie pozostałych odcinków będą występowały różne ograniczenia. Warto już teraz o tym rozmawiać, by w kolejnej perspektywie uniknąć problemów związanych z tym, czego zaniechano lub co zaniedbano obecnie.

Kolej dużych prędkości

Kolej przełomu

A ponieważ kolej w końcu lat 20. nadal w około 80 proc. woziła surowce (węgiel i koks, rudy żelaza, kamień, tłuczeń, piasek, itp.), a zarazem postępowały dalsze zmiany struktury gospodarki, pod względem tonażowym przewoźnicy cargo nie zanotują zapewne w latach 2020-29 istotnego wzrostu.Patrz też: Kolej ofiarą spadku koniunktury w przemysłach surowcowych Jasnym segmentem będą przewozy intermodalne. Porty nadal będą zwiększały przeładunki towarów skonteneryzowanych, także dzięki większemu tranzytowi z Czech i Słowacji po udrożnieniu linii kolejowych i dróg ekspresowych z tych krajów.W porównaniu z początkiem drugiej dekady, w trzeciej dekadzie wrośnie też liczba odprawianych pociągów kontenerowych na Nowym Jedwabnym Szlaku – do 30 w ciągu doby, choć nadal tylko w tranzycie, bo nie powstał „suchy” terminal, hub przeładunkowy, konkurencyjny dla niemieckich hubów.Bilans przewozów intermodalnych będzie korzystny - w końcu lat 20. osiągną poziom średnioeuropejski pod względem udziału pracy przewozowej kolei (ok. 18 proc.). Z dróg zdejmowanych będzie po kilkaset tysięcy kontenerów.U progu czwartej dekady polska kolej mocniej wejdzie w rozwój kolei dużych prędkości (KDP). Co prawda regularny ruch pociągów pasażerskich zdolnych jeździć z prędkością 200-250 km/h został uruchomiony w grudniu 2014 r. dzięki Pendolino, ale jeszcze na początku lat 20. występują ograniczenia maksymalnej prędkości do 160-180 km/h, z powodu niedostosowania infrastruktury.Ucichła też dyskusja, czy warto było przepłacać, kupując składy, które nie wykorzystywały maksymalnej mocy. Formuła EIP w ofercie PKP Intercity okazała się sukcesem. Pociągi te stały się konkurencyjne dla wielu grup pasażerów, którzy wcześniej nie korzystali z kolei. Choć Pendolino jeździło na trasach mających 1,4 proc. długości linii kolejowej w Polsce, to zdobyło ponad 7 proc. pasażerów.Patrz też: Pendolino w Polsce goni europejskie pociągi HighSpeed Budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego towarzyszą plany rozwoju sieci kolejowej, w tym właśnie z wykorzystaniem KDP. Powrócono do realizacji projektu z początku stulecia i budowy sieci w układzie Y, czyli z Warszawy do Łodzi (po drodze do portu w Baranowie), z odgałęzieniem do Poznania i Wrocławia.Problemy organizacyjne różnej natury i rynkowe sprawiły, że do końca 2029 roku oddany zostanie do eksploatacji prawdopodobnie pierwszy odcinek, Warszawa – Łódź, na dalszych dwu trwać będą prace.U progu czwartej dekady XXI wieku koleje w Polsce nadal nie będą zapewniały jazdy z największych aglomeracji do stolicy w czasie krótszym niż 3 godziny, a tym samym – skrócenia czasu jazdy z dalszych miejscowości i poprawy dostępności transportowej regionów.Ale z drugiej strony, KDP wymusi skok jakościowy i technologiczny kolei, porównywalny do masowego przejścia z ery kolei parowej na elektryczną, co u nas nastąpiło w latach 60. i 70. XX wieku.KDP stworzy nadzieję na przyciągnięcie – wzorem Francji, Hiszpanii i Niemiec – nowych grup pasażerów.Wymusi też przemiany strukturalne i właścicielskie zakładów przemysłu kolejowego, które zdobędą do tego czasu nowe kompetencje i możliwości ekspansji zagranicznej.