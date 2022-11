Cyberataki staną się zmorą kolejowych przewoźników

Kolej w Unii Europejskiej wymaga zwiększenia nakładów na cyberbezpieczeństwo. W obecnej dekadzie cyberataki będą stanowiły zmorę europejskich przewoźników kolejowych.

Wojna na Ukrainie jest jedną z przyczyn zwiększenia cyberataków na kolej w Europie.

Unia Europejska zwiększy dwukrotnie budżet na działania zapobiegające atakom hakerskim na kolei.

Polska potrzebuje również zwiększyć nakłady na cyberbezpieczeństwo.

Cyberataki na kolei wymuszają zwiększenie budżetu na cyberbezpieczeństwo kolei

W związku z powiększającym się zagrożeniem cyberatakami na kolei dojdzie do zwiększenia środków na przeciwdziałanie temu zagrożeniu na poziomie Unii Europejskiej prognozuje Allied Market Research w raporcie “Cybersecurity Market Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2031".

Wzrost zagrożenia wynika między innymi z wojny na Ukrainie.

W listopadzie doszło do ataku na duński system kolejowy, który został sparaliżowany poprzez zainfekowanie dostawcy oprogramowania dla duńskich kolei firmy Supeo, a nie bezpośredni atak.

W związku z pojawiającymi się wyzwaniami dojdzie do zwiększenia nakładów przeznaczonych na cyberbezpieczeństwo kolei, na które obecnie przeznaczane jest około 9,77 mld dolarów, do 2029 roku budżet ten powiększy się prawie dwukrotnie, osiągając 16,77 mld dolarów. Wzrosną wydatki na ochronę danych pasażerów, zapewnienie bezpieczeństwa systemów monitorujących stan trakcji, zarządzanie bocznicami, a także na modernizację bezpieczeństwa systemów sterowania ruchem pociągów pasażerskich i towarowych.

Polska kolej staje się coraz nowocześniejsza i bardziej wrażliwa na cyberataki w związku z instalacją wielu systemów komputerowych

Polska, która prężnie rozwija swoje projekty rozbudowy infrastruktury kolejowej (na poziomie 270 realizowanych i planowanych inwestycji o wartości 125 mld zł – w perspektywie 2022-2027) zmaga się z takimi samymi problemami w zakresie cyberbezpieczeństwa, co inne państwa UE.

Krzysztof Wójtowicz z ICsec, certyfikowanego dostawy rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa dla kolei, jako przykład stojących przed polską koleją wyznań podaje nowoczesny dworzec w Rzeszowie, który, wyposażony został w zaawansowaną infrastrukturę IT: ogniwa fotowoltaiczne służące pozyskiwaniu energii słonecznej, energooszczędny system oświetlenia LED wraz z automatyką sterującą, klimatyzatory, systemy zarządzania wodą, wentylacją, schody ruchome, a także systemy alarmowe – wszystko to jest podłączone do sieci.

Potencjalny cyberatak na taki dworzec mógłby doprowadzić do całkowitego paraliżu obiektu. Nietrudno wyobrazić sobie, co się stanie, jeśli tych dworców zostałoby zaatakowanych w kraju kilkadziesiąt - wskazuje ekspert.

- Szczególnie niebezpieczne są uderzenia w komponenty peryferyjne, takie jak sygnalizatory i zwrotnice, naszpikowane czujnikami, wyposażone w oprogramowanie, przetwarzające nieporównywalnie większą liczbę danych w porównaniu z systemami tradycyjnymi - zauważa Krzysztof Wójtowicz.

