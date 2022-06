Cyfryzacja kolei nie oznacza większych kosztów, a może być nawet odwrotnie

Patrząc na cały cykl życia koszty budowy sieci kolejowej wyposażonej w rozwiązania cyfrowe i budowy sieci klasycznej są porównywalne. Co więcej, digitalizacja pozwoli na optymalizację kosztów kolejnictwa - mówi Adam Szymankiewicz, dyrektor infrastruktury kolejowej w Siemens Mobility Polska. Po zdigitalizowanej sieci będzie mogło poruszać się bezpiecznie więcej pociągów niż obecnie.

We wtorek, 7 czerwca, Siemens Mobility zaprezentował w Warszawie swoje najnowsze rozwiązania cyfrowe dla infrastruktury kolejowej. Które z nich jest są najciekawsze?

- Systemy nastawcze w chmurze, automatyzacja jazdy, prowadzenie jej pod ETCS poziom 3 oraz elementy spajające cały ten układ od strony cybersecurity - odpowiada Adam Szymankiewicz.

Czytaj także: Autonomiczne pociągi i zarządzanie z chmury. Tak ma wyglądać przyszłość kolei

Jak wyjaśnia, nastawnica cyfrowa pozwala na wybranej linii zastąpić kilkanaście tradycyjnych. Nie jest tak jak one przypisana do stacji, ale do określonego obszaru geograficznego. Jest „zawieszona w chmurze” a dane biegną po wydzielonej, odpowiednio zabezpieczonej sieci.

Z kolei automatyzacja jazdy, zdaniem przedstawiciela Siemens Mobility, ma realną szansę w przyszłości zostać zaimplementowana w tzw. dużej kolei. Dziś bowiem systemy automatyczne pracują tylko w metrze. Jeśli się to stanie, pierwsze pociągi automatyczne lub autonomiczne (w zależności od stopnia ich „usamodzielnienia”) pojawią się w ruchu aglomeracyjnym. Na wydzielonych linach będzie można prowadzić bardzo intensywny ruch, co przyda się w godzinach szczytu komunikacyjnego.

W Polsce szansą na cyfryzację kolei, która bynajmniej nie jest w awangardzie zmian (tu przodują telkomy) jest budowa kolejowego komponentu Centralnego Portu Komunikacyjnego. I wcale nie najważniejszy jest budżet, ale ustanowienie prawa pozwalającego na stosowanie nowinek technologicznych.

Czytaj także: Kolej słabo korzysta z ETCS. Maszyniści nie potrafią go nawet użyć

Kiedy najnowszych cyfrowych rozwiązań możemy spodziewać się w Polsce? Na to pytanie Adam Szymankiewicz odpowiada w dalszej części rozmowy.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl