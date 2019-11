Cywilne lotnisko płaci odszkodowania za hałas jak baza wojskowa

Na konieczność ujednolicenia stosowania prawa odszkodowań dla mieszkańców obszaru ograniczonego użytkowania (OOU) wokół lotnisk oraz na potrzebę korekty części istniejących przepisów wskazują niektórzy naukowcy i eksperci. Postulują też konieczność wprowadzenia współczesnych unormowań wyceny nieruchomości do celów odszkodowań, by zracjonalizowaćy ten proces.

Stanowisko zarządu portu w Poznaniu

Będą zmiany

Według obu ekspertów występują przy tym duże problemy w metodologii przyjmowania zasad ustalania odszkodowań za zmniejszenie wartości nieruchomości.Poznańskie lotnisko istnieje już ponad 100 lat. Tymczasem biegli na potrzeby orzecznictwa sądów do szacunków spadku wartości nieruchomości na terenach wokół niego stosują porównywalne stawki jak dla nieruchomości znajdujących się w okolicy bazy w Krzesinach, skąd startują myśliwce F-16 – wielokrotnie głośniejsze od samolotów pasażerskich.Port Lotniczy Poznań-Ławica był pierwszym w kraju, który ustalił OOU zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa ochrony środowiska.- W przypadku OOU wokół naszego lotniska nie ma zapisów ograniczających zabudowę mieszkaniową, poza stosowaniem norm w zakresie odpowiednich przegród antyhałasowych budynków – mówi Mariusz Wiatrowski, prezes zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica, a jednocześnie wiceprezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych. - Dlatego za niesprawiedliwe uważamy wyroki, które zapadają w sądach, krzywdzące lotnisko i skazujące je na wielomilionowe straty z powodu wypłaty odszkodowań za spadek wartości nieruchomości, którego tak naprawdę nie ma.Jego zdaniem, a także w opinii ekspertów, brakuje twardych danych rynkowych wskazujących na spadek wartości, o jakim mówią biegli sądowi, gdyż nie ma to odzwierciedlenia w transakcjach kupna-sprzedaży lokali wokół lotnisk.- Mieszkańcy świadomie nabywali tereny budowlane lub rozbudowywali istniejące siedliska, ponieważ żadnych ograniczeń w zakresie zagospodarowania terenu nie było i nadal nie ma – dodaje Mariusz Wiatrowski. – To m.in. wskazuje, że potrzebne jest wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych, które będą zapobiegały wypłacaniu nienależnych świadczeń, a także wprowadzenie mechanizmów kontrolnych nad całym procesem zabezpieczającym przed skutkami mieszkania w sąsiedztwie portów.Patrz też: Prezes lotniska Kraków-Balice: 1 mld zł na inwestycje i 12 mln pasażerów Jak poinformował niedawno Mikołaj Wild, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK, trwają prace nad zmianami tzw. pakietu lotniczego, który prawdopodobnie na nowo obejmie też problem odszkodowań za nadmierny hałas lotnisk.Patrz też: Pakiet lotniczy do końca roku. Koniec z wyłudzaniem odszkodowań za hałas