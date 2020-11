Czechy: Sprzedaż elektronicznych winiet na autostrady ruszy w grudniu

Minister transportu Karel Havliczek poinformował we wtorek, że sprzedaż elektronicznych znaczków autostradowych rozpocznie się w grudniu. Kierowcy będą mogli je kupić online, w oddziałach pocztowych i na wybranych stacjach benzynowych. Nie zmieniają się ceny i czas obowiązywania e-winiet.

Roczna naklejka dla samochodów osobowych kosztuje 1500 koron, czyli około 254 PLN; miesięczna - 440 koron, tj. równowartość 75 PLN. Za naklejkę 10-dniowe trzeba teraz zapłacić 310 koron, czyli około 52 PLN. Obowiązujące od 2012 r ceny mają się nie zmienić, ale wprowadzono zasadę, że roczne winiety elektroniczne nie opiewają na rok kalendarzowy, ale na 365 dni od daty zakupu.

Sprzedaż online będzie prowadzić sklep internetowy www.edalnice.cz. Tutaj też zamieszczone będą informacje dotyczące systemu elektronicznych opłat za przejazdy autostradami. E-winiety będzie można kupić także w oddziałach pocztowych i na stacjach benzynowych państwowej sieci Euro Oil. Prowadzone są rozmowy z innymi właścicielowi stacji paliw.

Uiszczenie obowiązkowej opłaty za przejazd autostradą będą kontrolować policjanci i celnicy. Patrole mają zostać wyposażone w specjalne urządzenia mobilne, które pozwolą sprawdzić dokonanie opłaty bezpośrednio na autostradach. Wykorzystywane będą także bramki, służące do pobierania myta od samochodów ciężarowych.

Przygotowaniom do wprowadzenia systemu, który zastąpi dotychczasowe naklejki, obowiązujące od 1995 r., towarzyszyła krytyka przeprowadzonego postępowania konkursowego oraz przeznaczonych na ten cel przez ministerstwo transportu funduszy. Ostatecznie przetarg odwołano, co kosztowało ministra transportu Vladimira Kremlika stanowisko. Jego następca, który jest także wicepremierem oraz ministrem przemysłu i handlu, Havliczek powiedział dziennikarzom, że państwo zaoszczędziło około 500 mln koron, czyli ok. 85 mln PLN.