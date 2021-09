Czeka nas kumulacja robót nad kolei. Do wydania prawie 41 mld zł w trzy lata

- Na kolei zapowiada się spiętrzenie robót. Cała branża musi być na to przygotowana - mówi Krzysztof Niemiec, wiceprezes Track Tec. Odnosi się także do Strategii Rozwoju Transportu z 2019 roku. - Potrzebna jest też jej pilna weryfikacja w związku polityką klimatyczną Unii Europejskiej.

Czytaj także: Niezrealizowane przetargi kolejowe destabilizują firmy budowlane - Tak, to sprawia, że wielkość sieci kolejowej, jej parametry, a w konsekwencji oferta dla przewoźników będą budziły coraz większe zainteresowanie.Unijne dokumenty, w przeciwieństwie do naszych krajowych strategii, zawierają skonkretyzowane wymagania klimatyczne dotyczące transportu. Docelowo emisja CO2 ma zmniejszyć się w transporcie o 90 proc. do roku 2050. Powszechne jest oczekiwanie, że w osiągnięciu tego celu dużą rolę odegra kolej, zwiększająca przewozy, a w szczególności odciążająca drogi z ciężkiego transportu towarów.Aby tak się stało w naszym kraju, konieczna jest pilna weryfikacja Strategii Rozwoju Transportu z 2019 roku, połączona z wyznaczeniem celów, w tym zwymiarowanych, dających realne szanse na wypełnienie zadań wynikających z polityki klimatycznej Unii. Strategia powinna też sprzyjać zbudowaniu systemu transportu w Polsce odpowiadającego aspiracjom społeczeństwa.- Jak co roku, wybieram się na Kongres. Debata na pewno będzie bardzo interesująca dla przewoźników, branży budownictwa infrastrukturalnego, ale także dla pasażerów i przedstawicieli firm zamawiających transport ładunków. Serdecznie zapraszam!