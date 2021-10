Czesław Warsewicz, PKP Cargo: w logistyce wyłania się nowy ład

Na realizację wieloletniej strategii PKP Cargo padł cień pandemii COVID-19, której skutków doświadczyła logistyka na całym świecie. - Wyłania się nowy ład i następują przetasowania na arenie międzynarodowej, dotyczące i łańcuchów dostaw towarów, i bezpieczeństwa ich dostaw. To będzie definiowało przyszłość logistyki, co staramy się uwzględniać - mówi Czesław Warsewicz, prezes zarządu PKP Cargo.

Ta mobilność kolei w dużej mierze ograniczyła negatywne skutki pandemii w skali Europy, a częściowo – globalnie. Wniosek nasuwa się oczywisty – logistyka powinna opierać się w większym zakresie na kolei. Tak też postrzegamy nasze miejsce i zmieniamy się, np. by więcej przewozić ładunków w kontenerach, czyli w sposób bezpieczny, zintegrowany z innymi środkami transportu.- W przypadku Polski odpowiedź wydaje się dość prosta. Nasza gospodarka od wielu już lat przechodzi bardziej lub mniej intensywne zmiany struktury produkcji, czego konsekwencją jest trwała tendencja spadku przewozów ładunków masowych i paliw, średnio po 3 proc. rocznie. A one nadal dominują w strukturze przewozów kolejowych.Patrz też: Widać hamowanie przewozów koleją. PKP Cargo wskazuje powody To jest więc makroekonomiczna przyczyna dzisiejszego zmniejszania zapotrzebowania na przewozy koleją, które nie są kompensowane innymi źródłami. Z jednym jednak wyjątkiem.- Tak, to główny „zamiennik” ładunków w przewozach kolejowych. W ub.r. kolejowe przewozy intermodalne miały prawie 11 proc. udziału w łącznych przewozach koleją i 15 proc. udziału w jej pracy przewozowej. Były blisko trzy razy większe niż na początku minionej dekady. My 20 lat temu startowaliśmy z poziomu 1 proc. udziału intermodalu.Co istotne, przewozy intermodalne nie tylko rosną nieustannie od lat, ale dzieje się to w tempie dwucyfrowym.Ono realnie jest jeszcze wyższe, niż wynika ze statystyk. Pamiętajmy, że w kontenerach wozi się np. wyroby elektroniczne, znacznie lżejsze od węgla czy rudy żelaza. Nie rekompensują więc pracy przewozowej i wolumenu traconego z powodu ubytku towarów masowych.- Bardzo duży, patrząc na statystki innych krajów. Przykładowo, w pracy przewozowej kolei we Włoszech mają one 70 proc. udziału.- Taki jest skutek kilku okoliczności, z których część zmienia się na korzyść oferty kolejowej. Na przykład wraz z modernizacją infrastruktury kolejowej pociągi intermodalne na kilku szlakach wyraźnie już przyspieszyły, jadą z prędkością 50 km/h. Poprawia się też dostępność o portów dla kolei. Zmiany te postępują, choć nadal jeszcze są wąskie gardła na niektórych odcinkach, np. prowadzących do polskich portów z zagranicy.Zakładamy, że realizowany do 2023 r. Krajowy program kolejowy poprawi konkurencyjność kolei także w przewozach intermodalnych. W szczególności mogą zostać zmienione strumienie przewozów ładunków w ruchu tranzytowym, na czym skorzysta polska kolej.- Wiele inwestycji w dostępie lądowym do portów zakończy się już w tym roku, inne projekty do 2023 r. Być może potrzebne będą jeszcze dalsze inwestycje usprawniające infrastrukturę i, per saldo, poprawiające konkurencyjność kolei – zarówno wobec innych krajów, jak i wobec transportu samochodowego.Sądzę, że nowoczesną infrastrukturę dla transportu cargo uzyskamy pod koniec dekady.- W tym zakresie rola państwa jest jednak istotna. By doprowadzić do likwidacji wspomnianych wąskich gardeł w sieci kolejowej i transgranicznej. By była większa dostępność terminali kontenerowych w całym kraju.Do państwa, jako integratora i regulatora, należy też poprawa konkurencyjności międzybranżowej transportu, np. poprzez inne stawki eurowiniet. To zbliży, a może zrówna, koszty transportu drogowego i kolejowego. Nie tylko w przewozach intermodalnych.Nasze środowisko podkreśla, że uruchomienie pociągu wiąże się z koniecznością zapłaty właścicielowi sieci kolejowej za przejazd każdego kilometra, natomiast przewoźnicy samochodowi płacą za przejazd ok. 3,8 tys. km dróg. W istocie, na większości odcinków nie ponoszą żadnych kosztów użytkowania infrastruktury drogowej.Jeżeli poprawi się tak rozumiana konkurencyjność kolei w Polsce, jako najbardziej ekologicznego środka transportu, konkurencyjność na rynku nadal będzie istniała, rynek przewozów kolejowych jest bowiem otwarty, a liczba operatorów rośnie.- Naszą przewagą jest to, że mamy zasób do realizacji dużej skali przewozów. Ponadto już mamy i rozbudowujemy ofertę pociągów operatorskich, tj. jeżdżących według stałego rozkładu jazdy. W ten sposób klienci mają pewność przewiezienia ładunków w ustalonym czasie.Patrz też: Nowe połączenie operatorskie PKP Cargo na skraj kontynentu Pod tym względem nie chcemy konkurować z przewoźnikami kolejowymi, ale drogowymi. Ponieważ tu widzimy większy potencjał wzrostu i wartości dla klienta, chcemy realizować strategię „błękitnego”, a nie „czerwonego” oceanu (podstawą modelu „niebieskiego i czerwonego oceanu” jest nie tyle wprowadzanie zmian, co raczej zasada stabilności i równowagi – przyp. autor), szukać szans większego przeniesienia ładunków z dróg na tory.- Odpowiedzią na to jest siatka naszych połączeń operatorskich (jedzie ze stałego punktu nadania do stałego punktu odbioru, bez zatrzymywania się na stacjach pośrednich – przyp. autor). Jeżeli ktoś chce przewieźć jeden lub kilka kontenerów, a nie wypełnić nimi cały skład, to mając pociąg operatorski jadący w stałej porze i godzinie, może go nadać, a nie przewozić transportem kołowym.Dlatego naszą odpowiedzią są nie tylko pociągi blokowe, lecz właśnie zbieranie rozproszonych ładunków, dzięki sieci połączeń operatorskich. Włączamy w to usługi dostaw drzwi/drzwi, bo często klient nie chce odbierać lub dostarczać towaru do terminalu, lecz do swojego magazynu.– Terminal kontenerowy Małaszewicze jest rozbudowywany systematycznie przez nas i ze środków unijnych. Obecnie skala inwestycji wynosi 38 mln zł, z czego 17 mln zł pochodzi z dofinansowania UE.Natomiast plan „dużej” rozbudowy Małaszewicz zakłada, że będą one miały zdolność obsługi ponad 50 par pociągów na dobę, przy obecnym poziomie ok. 14. To wymaga zmian w infrastrukturze kolejowej, która jest domeną państwa.W dodatku planowana inwestycja o takim zakresie przerasta możliwości finansowania przez naszą spółkę. Tym bardziej, że zwrot na tej inwestycji jest ściśle związany z wpływami z ceł odprawianych pociągów, przekraczających granicę UE, które są z kolei przychodami budżetu państwa, a nie spółki Cargotor i naszej grupy. Nie my więc jesteśmy beneficjentami tych alternatywnych przychodów.- To pokaże przyszłość. Co do własności Cargotor, jesteśmy otwarci na każdy scenariusz.Zresztą kwestia jej umiejscowienia właścicielskiego jest sprawą drugoplanową. Najważniejsze jest, by został osiągnięty cel, tj. budowa wielkiego hubu lądowego - Centrum Logistycznego Małaszewicze. Pierwszy krok został wykonany, z naszym udziałem. Urząd Wojewódzki w Lublinie wydał decyzję o pozwoleniu na jego budowę.Podkreślę, realizacja tej inwestycji leży jednak bardziej w domenie państwa, podobnie jak współfinansowanie tej inwestycji ze środków publicznych czy późniejsze kształtowanie stawek dostępu do tej infrastruktury.