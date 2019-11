Członkostwo w Radzie Międzynarodowej Organizacji Morskiej nie dla Polski

29 listopada w Londynie został wybrany na dwuletnią kadencję 2020-21 skład rady Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). Do tego grona zaproszono czterdzieści krajów. Wśród nich nie znalazła się Polska, o co zabiegało od wielu miesięcy m. in. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.