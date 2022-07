Cztery następne strajki na kolei w Wielkiej Brytanii

Następna seria strajków na kolei czeka w najbliższych tygodniach Wielką Brytanię - ogłosiły w czwartek związki zawodowe, które spierają się z przewoźnikami kolejowymi o wysokość podwyżek, warunki zatrudnienia i cięcia etatów.

W czwartek wieczorem RMT, związek zawodowy pracowników kolei, transportu morskiego i drogowego, ogłosił, że oprócz zapowiedzianego dzień wcześniej na 27 lipca 24-godzinnego strajku, jego członkowie przeprowadzą jeszcze dwa kolejne - 18 i 20 sierpnia.

Ma w nich wziąć udział ok. 40 tys. pracowników będących członkami RMT, czyli tyle samo, co w trzech jednodniowych strajkach zorganizowanych przez ten sam związek w ciągu tygodnia pod koniec czerwca. Były to największe strajki kolejowe w Wielkiej Brytanii od 30 lat.

"Branża kolejowa i rząd muszą zrozumieć, że ten spór po prostu nie zniknie. Muszą poważnie podejść do przedstawienia oferty w sprawie płac, która pomoże uporać się z kryzysem kosztów utrzymania, da bezpieczeństwo zatrudnienia naszym członkom i zapewni dobre warunki w pracy. Pozostajemy otwarci na rozmowy, ale będziemy kontynuować naszą kampanię aż do osiągnięcia wynegocjowanej ugody" - oświadczył sekretarz generalny RMT Mick Lynch.

Na początku tygodnia Network Rail, operator trakcji kolejowej, który w imieniu 14 przewoźników prowadzi negocjacje z RMT zaproponował podwyżkę płac o 5 proc., choć jej część uzależniona byłaby od zgody na zmiany w warunkach zatrudnienia. RMT określił tę propozycję jako "śmiesznie niską".

Wcześniej w czwartek swój strajk zapowiedział związek zawodowy maszynistów ASLEF. Ma się on odbyć 30 lipca, a wezmą w nim udział maszyniści z ośmiu firm kolejowych.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl